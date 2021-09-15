Уровень безработицы в Эстонии опустился ниже 7%
Уровень безработицы в Эстонии, который в конце августа был равен 7,1%, опустился до отметки в 6,9%.
Уровень безработицы в Эстонии, который в конце августа был равен 7,1%, опустился до отметки в 6,9%.
По состоянию на 13 сентября, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 45 256 человек, пишет Rus.ERR.
Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 11,1%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,9%.
В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,8%. Без работы в столичном регионе остаются 21 677 человек, в том числе 15 995 - в Таллинне.
В Тарту зарегистрировано 2690 безработных, а в Ида-Вирумаа - 7030, из них 3022 - в Нарве, а 1600 - в Кохтла-Ярве.