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Уровень безработицы в Эстонии опустился ниже 7%

Касса страхования от безработицы. ФОТО: Margus Ansu

Уровень безработицы в Эстонии, который в конце августа был равен 7,1%, опустился до отметки в 6,9%.

По состоянию на 13 сентября, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 45 256 человек, пишет Rus.ERR.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 11,1%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа - 3,9%.

В Харьюмаа уровень безработицы равен 6,8%. Без работы в столичном регионе остаются 21 677 человек, в том числе 15 995 - в Таллинне.

В Тарту зарегистрировано 2690 безработных, а в Ида-Вирумаа - 7030, из них 3022 - в Нарве, а 1600 - в Кохтла-Ярве.

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