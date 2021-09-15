Суд обсудит жалобу на установленные правительством коронавирусные ограничения

По словам руководителя фонда Варро Воглайда, жалоба в суд была подана для того, чтобы выяснить, является ли юридически корректным введение ограничений распоряжением общего характера, так как введение ограничительных мер отдельным актом, по мнению Воглайда, препятствует осуществлению конституционного надзора со стороны канцлера юстиции.

По ее словам, истец в своей жалобе представил два основных аргумента: во-первых, он считает, что введение таких ограничений по распоряжению правительства, то есть отдельным административным актом, вообще не допустимо. Во-вторых, по оценке фонда, рассматриваемые ограничения не обоснованы, поскольку нет убедительных научных или других доказательств того, что коронавирус мог распространяться в такой степени во время собраний на открытом воздухе, что такие ограничения (в частности, по количеству участников) были необходимы.