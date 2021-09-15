Каллас: отставка Кийка не поможет достичь цели - вакцинации

Отвечая в среду на вопросы депутатов Рийгикогу, Каллас сказала, что Кийк «прилагает большие усилия», чтобы к 22 сентября достичь поставленной цели по уровню вакцинации, то есть вакцинировать 70 процентов взрослого населения.

«На данный момент ясно, что на следующей неделе мы этой цели точно не сможем добиться», - сказала Каллас и добавила, что поставленная цель по-прежнему никуда не денется. «Позволит ли смена министра здоровья и труда достичь этой цели? Я в этом сомневаюсь, - сказала она. - Я считаю, что от личности министра здоровья и труда слабо зависит, решит человек вакцинироваться или нет».