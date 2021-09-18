Cоциал-демократы проведут акцию у офиса партии "Отечество"

По словам кандидата социал-демократов на пост мэра Таллинна Раймонда Кальюлайда, политикам стоит на муниципальных выборах сосредоточиться на вопросах местного значения – дорогах, очередях к врачам, школах и детских садах, создании рабочих мест, городском планировании и т. д.

«В Таллинне живут люди разных национальностей. Так было сотни лет до нас и так будет и дальше. И все таллиннцы несмотря на национальность имеют одинаковое право ждать от мэрии учета их интересов. Если мэрия строит дороги, то она строит их для всех жителей города. Если таллиннцам оказываются социальные или медицинские услуги, то они оказываются всем одинаково. Мы хотим, чтобы город прилагал усилия для развития экономики, и чтобы высокооплачиваемая и интересная работа была у всех жителей города», – отметил Раймонд Кальюлайд.

«Так же как и кандидат на пост мэра от Isamaa Урмас Рейнсалу, я считаю, что в Таллинне нужно положить конец единовластию Центристской партии, и что нынешнее руководство города коррумпированное и непрофессиональное. Но общество уже устало от попыток поссорить эстонцев с русскоязычными жителями Эстонии. «Отечество» снова хочет накормить людей едой, от которой уже всех тошнит. Эта партия не должна своей предвыборной кампанией раскалывать общество», – сказал руководитель Русскоязычного объединения социал-демократов и председатель Ласнамяэского отделения партии Кирилл Клаус.