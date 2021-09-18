Cоциал-демократы проведут акцию у офиса партии "Отечество"
Таллиннские социал-демократы и Русскоязычное объединение Социал-демократической партии проведут во вторник, 21 сентября в 13.00 у офиса партии "Отечество" акцию, цель которой – напомнить кандидату от этой партии на пост столичного мэра Урмасу Рейнсалу, что для таллиннцев важны такие вопросы как качество и безопасность дорог, доступность медицинской помощи и социальных услуг, состояние школ и детских садов, а не стравливание эстонцев с русскоязычными.