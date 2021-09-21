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Студия Postimees: Нарве пора догонять Эстонию?
13:30

Катри Райк и Михаил Стальнухин ФОТО: Pm

Два взгляда на будущее Нарвы и нарвитян представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты на пост мэра приграничного города.

В дискуссии примут участие экс-мэр Нарвы Катри Райк, идущая на выборы во главе избирательного союза «Список Катри Райк», и лидер нарвских центристов Михаил Стальнухин. Смотрите прямой эфир в 13:30!

  • Это правда или миф, что Нарва по-прежнему остается на периферии экономики? 
  • Как обеспечить экономический рост и новые рабочие места в Нарве?
  • Центристы обещают за 4 года поднять зарплаты муниципальных работников на 30 процентов. Реально ли это?
  • Готов ли Михаил Стальнухин занять пост мэра Нарвы? Или ему это не нужно?
  • Возможна ли совместная коалиция «Списка Катри Райк» и центристов после выборов?

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