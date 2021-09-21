Студия Postimees: Нарве пора догонять Эстонию?13:30
Два взгляда на будущее Нарвы и нарвитян представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты на пост мэра приграничного города.
Два взгляда на будущее Нарвы и нарвитян представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты на пост мэра приграничного города.
В дискуссии примут участие экс-мэр Нарвы Катри Райк, идущая на выборы во главе избирательного союза «Список Катри Райк», и лидер нарвских центристов Михаил Стальнухин. Смотрите прямой эфир в 13:30!