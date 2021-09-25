В Эстонии прибавилось 644 зараженных

Среди новых заразившихся 461 человек не были вакцинированы, а 183 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 25 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 137 человек. Всего в больницах находится 167 пациента с коронавирусом, из них 115 человека (68,9%) не были вакцинированы, у 52 человек (31,1%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 23 новых историй болезни.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла до 510 случаев на 100 000 населения.

Было введено 4437 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 354 493 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,6%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).