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В США произошло крушение поезда, есть погибшие

Место происшествия. ФОТО: Kimberly Fossen/Scanpix

В США пассажирский поезд Empire Builder, курсирующий между Сиэтлом и Чикаго, в субботу, 25 сентября, сошел с рельсов вблизи города Джоплин в штате Монтана.

По данным полиции, в результате происшествия как минимум три человека погибли, многие получили травмы, пишет DW.

В свою очередь, компания-перевозчик Amtrak указывает, что в момент крушения в поезде, состоявшем из двух локомотивов и 10 вагонов, находились 146 пассажиров и 16 сотрудников поездной бригады. С рельсов сошли семь из десяти вагонов.

Между тем Национальный совет по безопасности на транспорте в США (NTSB) объявил о создании специальной команды для расследования причин произошедшего.

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