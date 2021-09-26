В США произошло крушение поезда, есть погибшие

По данным полиции, в результате происшествия как минимум три человека погибли, многие получили травмы, пишет DW .

В свою очередь, компания-перевозчик Amtrak указывает, что в момент крушения в поезде, состоявшем из двух локомотивов и 10 вагонов, находились 146 пассажиров и 16 сотрудников поездной бригады. С рельсов сошли семь из десяти вагонов.