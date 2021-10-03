Сегодня стоимость электроэнергии вырастет почти в семь раз

Если вчера средняя дневная цена составляла 19,1 евро, то сегодня на бирже за электроэнергию в среднем будут платить 130,74 евро за мегаватт-час.

Благодаря большой мощности производства энергии ветра воскресная цена также была самой низкой за последние месяцы. До вчерашнего дня цена электроэнергии менее 20 евро в последний раз была 5 апреля, когда дневная биржевая цена составляла 7,1 евро.

В последние месяцы цена на электроэнергию бьет среднемесячные рекорды каждый месяц. В сентябре цена впервые в истории превысила 100 евро, достигнув в среднем 122 евро в месяц.