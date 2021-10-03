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Сегодня стоимость электроэнергии вырастет почти в семь раз

Elektrihind läheb taas üles. ФОТО: Elmo Riig

Биржевая цена на электроэнергию в ценовой зоне Nord Pool в Эстонии в понедельник снова совершит резкий скачок и вырастет в 6,8 раза, пишет Postimees.

Если вчера средняя дневная цена составляла 19,1 евро, то сегодня на бирже за электроэнергию в среднем будут платить 130,74 евро за мегаватт-час.

Благодаря большой мощности производства энергии ветра воскресная цена также была самой низкой за последние месяцы. До вчерашнего дня цена электроэнергии менее 20 евро в последний раз была 5 апреля, когда дневная биржевая цена составляла 7,1 евро.

В последние месяцы цена на электроэнергию бьет среднемесячные рекорды каждый месяц. В сентябре цена впервые в истории превысила 100 евро, достигнув в среднем 122 евро в месяц.

Рекордным днем ​​стало 15 сентября, когда средняя дневная цена достигла 160,36 евро. Предыдущий рекорд цен в эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии был установлен 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.

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