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  • Полиция обнаружила в автобусе Рига-Таллинн нелегально въехавшего в Эстонию иракца

Полиция обнаружила в автобусе Рига-Таллинн нелегально въехавшего в Эстонию иракца

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

При проверке пассажиров рейсового автобуса полиция обнаружила нелегально находившегося в Эстонии иракца, который въехал в ЕС через Беларусь.

В воскресенье в 14.40 полицейский патруль проверял на шоссе Таллинн - Пярну -  Икла в Уулу пассажиров следовавшего из Риги в Таллинн автобуса. В ходе проверки полиция выявила 25-летнего иракца, незаконно въехавшего в Эстонию, сообщила во вторник пресс-служба Ляэнеской префектуры.

«Мужчина предъявил полиции удостоверяющий личность документ, который не было его собственным. Полицейские доставили его в Пярнуское отделение полиции для проведения производства. В настоящее время мы выясняем, каким образом этот человек получил документ», - сказал руководитель управления пограничного и миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

По словам Петерса, целью поездки задержанного была не Эстония. «Мужчина самовольно покинул латвийский центр размещения, куда он прибыл из Беларуси в августе. По его словам, его целью было приехать на автобусе из Латвии в Таллинн, чтобы оттуда добраться в Швецию к своему родственнику, - сказал Петерс.

Полиция обратилась с ходатайством о помещении 25-летнего гражданина Ирака в следственный изолятор и сотрудничает с Латвией, чтобы вернуть этого человека в центр, который он самовольно покинул.

По словам Петерса, полицейские контролируют передвижение в приграничных районах из-за миграционного давления на Литву и Латвию. «Вот уже несколько месяцев мы направляем дополнительные патрули к эстонско-латвийской границе для проверки транспортных средств и людей, въезжающих в страну из Латвии, чтобы предотвратить возможную нелегальную миграцию», - сказал он.

Этот контроль продолжится. «Идея дополнительного контроля в приграничных районах в том, чтобы предотвратить образование миграционных коридоров, и здесь не имеет значения, будет ли Эстония использоваться в качестве транзитного пункта или пункта назначения. Полиция серьезно относится к каждому случаю, мы ежедневно оцениваем ситуацию и действуем соответствующим образом», - добавил Петерс.

С середины августа, когда полиция усилила внутренний пограничный контроль, на пограничных переходах было проверено в общей сложности 168 844 человека и 87 539 транспортных средств. В Таллиннском порту, который является одним из наиболее частых пунктов пересечения границы в Эстонии, полиция ежедневно проверяет около 85 процентов пассажиров.

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