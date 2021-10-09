Цены на топливо продолжают расти

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо на этой неделе была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Таллинне на АЗС Circle K цена на бензин марки 95-й марки выросла на 2,7% до 1,539 евро за литр, что является самой высокой ценой на бензин 95-ой марки в Таллинне. Цена на дизельное топливо выросла на 2,3% - до 1,329 евро за литр.

На рижских АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 3,6% - до 1,434 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 3,9% - до 1,334 евро за литр. В последний раз цена бензина 95-й марки в Риге превышала 1,4 евро (тогда это было 0,989 лата) была зафиксирована 12 апреля 2013 года. Самая высокая цена бензина в Риге была 5 и 13 апреля 2012 года, когда цена составляла 1 507 евро, или 1,059 лата за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,3% - до 1,376 евро, а дизельное топливо подешевело на 0,2% - до 1,276 евро за литр.