Сб, 9.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Цены на топливо продолжают расти

Топливо. ФОТО: Peeter Lilleväli

На прошлой неделе цены на топливо в столицах стран Балтии продолжали расти, за исключением дизельного топлива в Вильнюсе, свидетельствуют данные агентства BNS.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо на этой неделе была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

В Таллинне на АЗС Circle K цена на бензин марки 95-й марки выросла на 2,7% до 1,539 евро за литр, что является самой высокой ценой на бензин 95-ой марки в Таллинне. Цена на дизельное топливо выросла на 2,3% - до 1,329 евро за литр.

На рижских АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 3,6% - до 1,434 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 3,9% - до 1,334 евро за литр. В последний раз цена бензина 95-й марки в Риге превышала 1,4 евро (тогда это было 0,989 лата) была зафиксирована 12 апреля 2013 года. Самая высокая цена бензина в Риге была 5 и 13 апреля 2012 года, когда цена составляла 1 507 евро, или 1,059 лата за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,3% - до 1,376 евро, а дизельное топливо подешевело на 0,2% - до 1,276 евро за литр.

В Риге цена на автогаз выросла на 2,8% - до 0,745 евро за литр, в Вильнюсе на 5,6% - до 0,759 евро за литр. В Таллинне цена на автогаз снизилась на 1,4% до 0,7 евро за литр.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back