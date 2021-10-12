В Нымме строятся многоквартирные дома

Жилой комплекс Metsatuka расположен в Нымме, недалеко от леса и болотных троп Пяэскюла. Площади одно- и четырехкомнатных квартир в домах на Теэлисе, 6 и Теэлисе, 8 / 10 колеблются от 40 до 124 м2. На сегодняшний день можно забронировать квартиру в доме по адресу Теэлисе, 8, где к началу 2023 года будут сданы 43 квартиры.

ФОТО: Merko Ehitus

В новых многоквартирных домах особое внимание будет уделено комфорту родителей с маленькими детьми и людей с ограниченными физическими возможностями: входы на лестничные клетки находятся на уровне земли, и каждый подъезд оборудована лифтом.

«Метсатука пользуется большой популярностью: лес и оздоровительные тропы возле домов, а также удобный доступ ко всем благам городской жизни как в центре Нымме, так и в центре города высоко ценятся», — подчеркнул руководитель по продажам Альмар Оттер.

Дома с интересной архитектурой частично трехэтажные, частично четырехэтажные. Из многих квартир открывается вид на стороны, а в большинстве есть просторные застекленные балконы, которые способствуют максимальному использованию дневного света. В самых роскошных квартирах Метсатука есть сауна и терраса на крыше, а окна выходят на три стороны.

ФОТО: Merko Ehitus