В Нымме строятся многоквартирные дома
Merko строит в Нымме жилой комплекс Metsatuka, состоящий из трех многоквартирных домов, в котором к началу 2023 года будет 130 квартир. Началась продажа квартир в доме по адресу Теэлисе, 8.
Merko строит в Нымме жилой комплекс Metsatuka, состоящий из трех многоквартирных домов, в котором к началу 2023 года будет 130 квартир. Началась продажа квартир в доме по адресу Теэлисе, 8.
Жилой комплекс Metsatuka расположен в Нымме, недалеко от леса и болотных троп Пяэскюла. Площади одно- и четырехкомнатных квартир в домах на Теэлисе, 6 и Теэлисе, 8 / 10 колеблются от 40 до 124 м2. На сегодняшний день можно забронировать квартиру в доме по адресу Теэлисе, 8, где к началу 2023 года будут сданы 43 квартиры.
В новых многоквартирных домах особое внимание будет уделено комфорту родителей с маленькими детьми и людей с ограниченными физическими возможностями: входы на лестничные клетки находятся на уровне земли, и каждый подъезд оборудована лифтом.
Дома с интересной архитектурой частично трехэтажные, частично четырехэтажные. Из многих квартир открывается вид на стороны, а в большинстве есть просторные застекленные балконы, которые способствуют максимальному использованию дневного света. В самых роскошных квартирах Метсатука есть сауна и терраса на крыше, а окна выходят на три стороны.
Автором проектов многоквартирных домов с энергосбережением класса B является архитектор Ану Таммемяги, которая и раньше создавала успешные проекты для Merko: ее почерк можно увидеть на примере дома по адресу Кивимяэ, 32 в Нымме и квартала Tähepark в Тарту. Пакеты внутренней отделки комплекса созданы Мерлин Тийвель и Гертрут Алас.