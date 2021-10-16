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Директор школы о распространении коронавируса: мы неумный народ

Кармо Курвитс. ФОТО: Arvo Meeks

Резко выросший уровень заражения коронавирусом и вялый интерес людей к вакцинации показывают, что мы на самом деле неумный народ, сказал директор гимназии Кармо Курвитс.

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«Я не знаю, может быть, следует признать, что это наш максимум, и начать нести ответственность за последствия: перегруженность больниц, заболевание близких и смерти», - сказал Курвитс.

В конце лета директор организовал кампанию вакцинации, в результате которой к настоящему времени вакцинированы 70 процентов учеников гимназии и все учителя.

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