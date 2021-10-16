Директор школы о распространении коронавируса: мы неумный народ
Резко выросший уровень заражения коронавирусом и вялый интерес людей к вакцинации показывают, что мы на самом деле неумный народ, сказал директор гимназии Кармо Курвитс.
Резко выросший уровень заражения коронавирусом и вялый интерес людей к вакцинации показывают, что мы на самом деле неумный народ, сказал директор гимназии Кармо Курвитс.
«Я не знаю, может быть, следует признать, что это наш максимум, и начать нести ответственность за последствия: перегруженность больниц, заболевание близких и смерти», - сказал Курвитс.