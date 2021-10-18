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  • Инцидент на маяке Пакри: спасатели пришли на помощь угрожавшему спрыгнуть ребенку

Инцидент на маяке Пакри: спасатели пришли на помощь угрожавшему спрыгнуть ребенку

Спасатели ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В воскресенье вечером вблизи маяка Пакри помощь спасателей потребовалась мальчику, который ранее угрожал своей матери, что спрыгнет откуда-нибудь.

В 18.52 в воскресенье, 17 октября, в службу спасения поступил тревожный вызов от матери, которая сказала, что ее сын угрожал откуда-то спрыгнуть. Прибывшие в Палдиски спасатели вместе с полицией и матерью приступили к поискам мальчика и в 21.59 обнаружили ребенка под маяком Пакри.

Спасатели приступили к спасательной операции и с помощью троса к 23.45 подняли ребенка наверх. Ребенка передали скорой помощи, которая доставила его в больницу.

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