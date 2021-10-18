Инцидент на маяке Пакри: спасатели пришли на помощь угрожавшему спрыгнуть ребенку

В 18.52 в воскресенье, 17 октября, в службу спасения поступил тревожный вызов от матери, которая сказала, что ее сын угрожал откуда-то спрыгнуть. Прибывшие в Палдиски спасатели вместе с полицией и матерью приступили к поискам мальчика и в 21.59 обнаружили ребенка под маяком Пакри.