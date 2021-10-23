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В тюрьмах от коронавируса привиты 78 процентов заключенных

Вируская тюрьма в Йыхви. ФОТО: Sander Ilvest

В тюрьмах от коронавируса привиты 78 процентов заключенных, в это число входят и арестованные.

Заключенных в настоящее время можно посещать, если у посетителя есть свидетельство о вакцинации или недавний отрицательный результат теста. Со следующей недели регистрировать на свидание будут только со справкой о вакцинации или с медицинской справкой о том, что конкретный посетитель не может быть вакцинирован по состоянию здоровья.

Родственники задержанных могут запросить информацию о регистрации на собрания в Таллиннской тюрьме по телефону 612 7539, в Тартуской тюрьме по телефону 750 0839 и в Вируской тюрьме по телефону 663 7900.

Чтобы получить информацию о близком родственнике в тюрьме, нужно отправить вопрос в форме с цифровой подписью на адрес соответствующей тюрьмы viruv.info@just.ee, talv.info@just.ee, tartu.vangla@just .ee.

Информация передается родственникам при наличии согласия заключенного. Если заключенный удостоверяет личность запрашивающего свидание и дает согласие на то, чтобы сведения о его здоровье были переданы родственнику, тюрьма отвечает на вопросы, касающиеся здоровья заключенного не позднее чем до конца следующего рабочего дня после поступления запроса.

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