В тюрьмах от коронавируса привиты 78 процентов заключенных

Заключенных в настоящее время можно посещать, если у посетителя есть свидетельство о вакцинации или недавний отрицательный результат теста. Со следующей недели регистрировать на свидание будут только со справкой о вакцинации или с медицинской справкой о том, что конкретный посетитель не может быть вакцинирован по состоянию здоровья.

Родственники задержанных могут запросить информацию о регистрации на собрания в Таллиннской тюрьме по телефону 612 7539, в Тартуской тюрьме по телефону 750 0839 и в Вируской тюрьме по телефону 663 7900.

Чтобы получить информацию о близком родственнике в тюрьме, нужно отправить вопрос в форме с цифровой подписью на адрес соответствующей тюрьмы viruv.info@just.ee, talv.info@just.ee, tartu.vangla@just .ee.