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  • Галерея: черно-белый интерьер может оказаться цветным, если продумать его до мелочей

Галерея: черно-белый интерьер может оказаться цветным, если продумать его до мелочей

На выходных хорошо отправиться в Швецию, и пусть даже не на пароме, а с помощью блога Pufik. Сегодня нас ждет большая и очень шведская квартира в Гетеборге.

Черно-белый интерьер, приправленный уютным и модным скандинавским декором — это всегда стильно. Комната, стены которой покрашены темной краской, может стать настоящей изюминкой дома, при условии наличия больших окон и обильного естественного света.

Именно такова эта современная шведская квартира, где белоснежная гостиная соседствует с эффектной черной столовой. Контрасты продолжаются и остальных комнатах: кухня почти ослепляет своей белизной, но за стеной — темная спальня глубокого синего цвета. Прекрасный современный дизайн для классического пространства!

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