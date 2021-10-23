Галерея: черно-белый интерьер может оказаться цветным, если продумать его до мелочей
На выходных хорошо отправиться в Швецию, и пусть даже не на пароме, а с помощью блога Pufik. Сегодня нас ждет большая и очень шведская квартира в Гетеборге.
На выходных хорошо отправиться в Швецию, и пусть даже не на пароме, а с помощью блога Pufik. Сегодня нас ждет большая и очень шведская квартира в Гетеборге.
Черно-белый интерьер, приправленный уютным и модным скандинавским декором — это всегда стильно. Комната, стены которой покрашены темной краской, может стать настоящей изюминкой дома, при условии наличия больших окон и обильного естественного света.
Именно такова эта современная шведская квартира, где белоснежная гостиная соседствует с эффектной черной столовой. Контрасты продолжаются и остальных комнатах: кухня почти ослепляет своей белизной, но за стеной — темная спальня глубокого синего цвета. Прекрасный современный дизайн для классического пространства!