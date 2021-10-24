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"Для убийц своего отца я бы хотела пожизненный срок"

Юлия Македонская. ФОТО: Скриншот передачи

В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 25 октября, участники программы будут спорить на философскую тему – «Преступление и наказание».

В студию пришла Юлия Македонская, отца которой в середине двухтысячных убили в ходе ссоры двое рецидивистов, причем с особой жестокостью. Суд вынес убийцам наказание в виде 7 лет лишения свободы. Юлия Македонская так и не согласилась с приговором.

Какого приговора она требовала бы для убийц собственного отца?

«Пожизненное», - утверждает Юлия Македонская, - вы знаете, когда меня сюда пригласили, у меня первая реакция была сказать «нет», потому что это такая личная трагедия, которую не хочется обсуждать публично. Но на фоне последних событий – это приговор Лихуласкому стрелку, это недавно в Вильянди, по-моему, 9 лет дали за убийство девушки. Я поняла, что надо идти, это важные социальные темы, которые необходимо обсуждать в обществе. Да, мы живем, наверное, в милосердном европейском обществе, но к тем ли людям мы испытываем милосердие? Вот, что важно».

Юлия Македонская считает, что сроки за преступления против личности нужно увеличивать.

«Определенно нужно увеличивать сроки, это на 100%. Так просто выпускать через 6-7-20 лет человека на свободу…. У нас рецидив, если я не ошибаюсь, по-моему, 40%», - напомнила Юлия Македонская.

Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Преступление и наказание" в понедельник, 25 октября, в 20:25 на телеканале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.

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