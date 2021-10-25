Нетрезвый мужчина без прав врезался в чужой автомобиль: пострадавшая доставлена в больницу
За минувшие сутки было зарегистрировано четыре серьезных ДТП. Также был задержан 41 человек за вождение в нетрезвом виде.
За минувшие сутки было зарегистрировано четыре серьезных ДТП. Также был задержан 41 человек за вождение в нетрезвом виде.
В 17 часов в воскресенье, 24 октября произошло ДТП в Тарту у Каунасе-пуйестеэ, 5, где 23-летний мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Peugeot Boxer въехал в бок автомобиля Opel Astra. В этот момент позади автомобиля находилась 43-летняя женщина, которая клала вещи в багажник. Она получила удар от своего автомобиля и упала на проезжую часть. Скорая помощь доставила ее в клинику Тартуского университета.
В тот день в 18.16 произошло ДТП в волости Раэ, поселке Ассаку, в Харьюмаа, где 50-летний мужчина потерял управление мотоциклом Aprilia ETV 1000 Caponord и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania R 380, которым управлял 6-летний мужчина. Мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.