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  • Нетрезвый мужчина без прав врезался в чужой автомобиль: пострадавшая доставлена в больницу

Нетрезвый мужчина без прав врезался в чужой автомобиль: пострадавшая доставлена в больницу

Фото иллюстративное. ФОТО: Eeva Kaun

За минувшие сутки было зарегистрировано четыре серьезных ДТП. Также был задержан 41 человек за вождение в нетрезвом виде. 

В 17 часов в воскресенье, 24 октября произошло ДТП в Тарту у Каунасе-пуйестеэ, 5, где 23-летний мужчина без водительских прав и с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Peugeot Boxer въехал в бок автомобиля Opel Astra. В этот момент позади автомобиля находилась 43-летняя женщина, которая клала вещи в багажник. Она получила удар от своего автомобиля и упала на проезжую часть. Скорая помощь доставила ее в клинику Тартуского университета. 

В тот день в 18.16 произошло ДТП в волости Раэ, поселке Ассаку, в Харьюмаа, где 50-летний мужчина потерял управление мотоциклом Aprilia ETV 1000 Caponord и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania R 380, которым управлял 6-летний мужчина. Мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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