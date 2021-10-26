Фото ⟩ На Балтийском вокзале изменится нумерация перронов и путей

Новая нумерация перронов и путей будет использоваться на Балтийском вокзале с ноября. Первым путем будет тот, что ближе к отелю Go Hotel Shnell, затем в логическом порядке нумерация продолжится в направлении рынка Балтийского вокзала, где будет расположен девятый путь, сообщила во вторник BNS пресс-служба Eesti Raudtee.