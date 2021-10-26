Фото ⟩ На Балтийском вокзале изменится нумерация перронов и путей
В связи с обширными работами по реконструкции и расширению Таллиннского Балтийского вокзала со следующего понедельника изменится нумерация перронов и путей.
В связи с обширными работами по реконструкции и расширению Таллиннского Балтийского вокзала со следующего понедельника изменится нумерация перронов и путей.
Новая нумерация перронов и путей будет использоваться на Балтийском вокзале с ноября. Первым путем будет тот, что ближе к отелю Go Hotel Shnell, затем в логическом порядке нумерация продолжится в направлении рынка Балтийского вокзала, где будет расположен девятый путь, сообщила во вторник BNS пресс-служба Eesti Raudtee.
Поэтому указатели на платформы изменятся. Пассажиров просят внимательно следить за знаками.
Основная цель начатых летом на Балтийском вокзале работ - увеличить пропускную способность и безопасность Балтийского вокзала, чтобы в будущем можно было добавить дополнительные поезда в восточном, юго-западном и южном направлениях.