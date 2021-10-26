Вт, 26.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Фото ⟩ На Балтийском вокзале изменится нумерация перронов и путей

ФОТО: AS Eesti Raudtee

В связи с обширными работами по реконструкции и расширению Таллиннского Балтийского вокзала со следующего понедельника изменится нумерация перронов и путей.

Новая нумерация перронов и путей будет использоваться на Балтийском вокзале с ноября. Первым путем будет тот, что ближе к отелю Go Hotel Shnell, затем в логическом порядке нумерация продолжится в направлении рынка Балтийского вокзала, где будет расположен девятый путь, сообщила во вторник BNS пресс-служба Eesti Raudtee.

ФОТО: AS Eesti Raudtee

Поэтому указатели на платформы изменятся. Пассажиров просят внимательно следить за знаками.

Основная цель начатых летом на Балтийском вокзале работ - увеличить пропускную способность и безопасность Балтийского вокзала, чтобы в будущем можно было добавить дополнительные поезда в восточном, юго-западном и южном направлениях.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back