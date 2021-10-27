Михаил Кылварт предлагает вакцинировать третьей дозой всех желающих

«У нас есть важное предложение государству в отношении бустерных доз. Сейчас есть решение о предоставлении бустерных доз учителям и представителям групп риска, а другим придется подождать. Однако те, кто получил вакцину еще весной, теряют защиту, особенно те, кто получил вакцину AstraZeneca, - сказал Кылварт на состоявшейся в среду пресс-конференции. - Я и мои коллеги из горуправы не понимаем, почему мы наступаем на одни и те же грабли? Почему бустерные дозы мы снова предоставляем в каком-то порядке, когда у нас есть возможность вакцинировать всех желающих».