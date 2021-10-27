Михаил Кылварт предлагает вакцинировать третьей дозой всех желающих
Государство могло бы прямо сейчас начать предлагать прививки, считает мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Государство могло бы прямо сейчас начать предлагать прививки, считает мэр Таллинна Михаил Кылварт.
«У нас есть важное предложение государству в отношении бустерных доз. Сейчас есть решение о предоставлении бустерных доз учителям и представителям групп риска, а другим придется подождать. Однако те, кто получил вакцину еще весной, теряют защиту, особенно те, кто получил вакцину AstraZeneca, - сказал Кылварт на состоявшейся в среду пресс-конференции. - Я и мои коллеги из горуправы не понимаем, почему мы наступаем на одни и те же грабли? Почему бустерные дозы мы снова предоставляем в каком-то порядке, когда у нас есть возможность вакцинировать всех желающих».
«Давайте дадим возможность вакцинироваться третьей дозой всем, кто этого хочет», - сказал Кылварт, отметив, что такими желающими получить третью дозу людьми, например, являются многие городские служащие, которые не считаются государством работниками передовой линии.
«Уверен, что эту идею поддержат другие руководители местных самоуправлений, которые знают, как работает госсектор», - сказал Кылварт.