Видео ⟩ В вылетевший из Таллинна самолет airBaltic во время полета ударила молния

Видео ⟩ В вылетевший из Таллинна самолет airBaltic во время полета ударила молнияДополнено
В направлявшийся в Испанию в Малагу самолет сегодня, 6 ноября, днем ударила молния и капитан судна решил вернуться в Таллиннский аэропорт.
В направлявшийся в Испанию в Малагу самолет сегодня, 6 ноября, днем ударила молния и капитан судна решил вернуться в Таллиннский аэропорт.
Самолет airBaltic вылетел в 13.20, но вскоре развернулся и вновь приземлился в Таллинне, сообщает Postimees.
По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Яне Калласте, с экипажем и пассажирами все в порядке. Она добавила, что самолет вновь вылетел в 15:00.
Один находившийся в самолете пассажир поделился Postimees видео, как вскоре после взлета в самолет попадает молния .