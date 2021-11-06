Видео ⟩ В вылетевший из Таллинна самолет airBaltic во время полета ударила молния

Самолет airBaltic вылетел в 13.20, но вскоре развернулся и вновь приземлился в Таллинне, сообщает Postimees.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Яне Калласте, с экипажем и пассажирами все в порядке. Она добавила, что самолет вновь вылетел в 15:00.