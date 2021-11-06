Сб, 6.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • В вылетевший из Таллинна самолет airBaltic во время полета ударила молния

Видео ⟩ В вылетевший из Таллинна самолет airBaltic во время полета ударила молния
Дополнено

В направлявшийся в Испанию в Малагу самолет сегодня, 6 ноября, днем ударила молния и капитан судна решил вернуться в Таллиннский аэропорт.

Самолет airBaltic вылетел в 13.20, но вскоре развернулся и вновь приземлился в Таллинне, сообщает Postimees.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Яне Калласте, с экипажем и пассажирами все в порядке. Она добавила, что самолет вновь вылетел в 15:00.

Один находившийся в самолете пассажир поделился Postimees видео, как вскоре после взлета в самолет попадает молния . 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back