За сутки скончались девять человек с коронавирусом, включая 41-летнюю женщину

Среди новых заразившихся 438 человек не были вакцинированы, а 217 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 24 ноября в больницах находится 376 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 304 человека, из которых 224 человека (73,7%) не были вакцинированы, у 80 человек (26,3%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни. Скончались девять человек с коронавирусом: 41-летняя женщина, 59-летняя женщина, 65-летний мужчина, 72-летний мужчина, 78-летний мужчина, 78-летний мужчина, 82-летний мужчина, 86-летняя женщина и 98-летняя женщина.

За сутки ввели 6584 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 887 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 153 771 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.