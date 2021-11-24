Галерея: модный дом в амбарном стиле со скандинавским интерьером

Одноэтажные дома с двускатной крышей без чердака, открытая планировка и большие окна по периметру — в наше время, когда ценится открытость и простор, подобные интерьеры пользуются большой популярностью. Сегодня хотим показать один такой современный амбар в шведской деревне — большой, красивый и уютный. Интерьер оформлен в знакомом скандинавском стиле с деревянными элементами.