Галерея: модный дом в амбарном стиле со скандинавским интерьером
Дома в амбарном стиле — чисто американская фишка, но жилье в таком формате быстро завоевывает поклонников по всему миру, передает Pufik.
Дома в амбарном стиле — чисто американская фишка, но жилье в таком формате быстро завоевывает поклонников по всему миру, передает Pufik.
Одноэтажные дома с двускатной крышей без чердака, открытая планировка и большие окна по периметру — в наше время, когда ценится открытость и простор, подобные интерьеры пользуются большой популярностью. Сегодня хотим показать один такой современный амбар в шведской деревне — большой, красивый и уютный. Интерьер оформлен в знакомом скандинавском стиле с деревянными элементами.
Смотрите галерею! А если хотите увидеть еще фотографии, так они находятся ЗДЕСЬ.