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  • Галерея: модный дом в амбарном стиле со скандинавским интерьером

Галерея: модный дом в амбарном стиле со скандинавским интерьером

Дома в амбарном стиле — чисто американская фишка, но жилье в таком формате быстро завоевывает поклонников по всему миру, передает Pufik.

Одноэтажные дома с двускатной крышей без чердака, открытая планировка и большие окна по периметру — в наше время, когда ценится открытость и простор, подобные интерьеры пользуются большой популярностью. Сегодня хотим показать один такой современный амбар в шведской деревне — большой, красивый и уютный. Интерьер оформлен в знакомом скандинавском стиле с деревянными элементами. 

Смотрите галерею! А если хотите увидеть еще фотографии, так они находятся ЗДЕСЬ.

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