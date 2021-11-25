Фото ⟩ Мэром Таллинна избран Михаил Кылварт, второй кандидат получил 21 голос

Таллиннское горсобрание на сегодняшнем внеочередном заседании избрало мэром города Михаила Кылварта, который находился в должности мэра с апреля 2019 года. Избрание Михаила Кылварта на пост мэра города поддержали 45 членов горсобрания. Оппозиция выдвинула кандидатом на пост мэра Урмаса Рейнсалу, который получил поддержку 21 члена горсобрания. Также была утверждена структура горуправы и названы вице-мэры.

В соответствии с коалиционным договором и переговорами по формированию управы города мэр внес предложение назначить на должность вице-мэров Бетину Бешкину (социальное обеспечение, здравоохранение), Андрея Новикова (транспорт, городское имущество), Вадима Белобровцева (спорт, образование, интеграция), Владимира Света (коммунальное хозяйство и окружающая среда), Мадле Липпус (городское планирование), Каарела Оя (культура), Йоозепа Вимма (предпринимательство). Предложение поддержало 44 члена горсобрания.

По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, важно, чтобы новая горуправа смогла быстро начать работать, поскольку в ближайшие недели в горсобрание должен поступить бюджет Таллинна на следующий год, который является важнейшим документом, определяющим управление городом. «В Таллинне должны быть обеспечены жизнеспособность и благополучие всех его жителей. Необходимо сфокусироваться на уменьшении влияния вызванного коронавирусом кризиса и поддержать наиболее пострадавшие секторы, но, прежде всего, людей. У нас есть команда для эффективного и хорошего управления», - сказал председатель горсобрания.

Также на сегодняшнем заседании горсобрания было принято решение сформировать десять постоянных комиссий и избраны председатели и заместители председателей этих комиссий: комиссия по образованию и культуре (председатель Денис Презенцов, заместитель председателя Иван Макаров), комиссия по инновациям (председатель Айвар Рийсалу, заместитель председателя Тоомас Уйбо), комиссия по окружающей среде и климату (председатель Марис Хеллранд, заместитель председателя Лийна Нормет), комиссия по охране правопорядка (председатель Калле Кландорф, заместитель председателя Рийна Солман), комиссия по городскому хозяйству (председатель Урмас Марди, заместитель председателя Йоэл Йессе), комиссия по городскому имуществу (председатель Эха Вырк, заместитель председателя Эрик Вест), финансовая комиссия (председатель Марис Сильд, заместитель председателя Арго Лууде), ревизионная комиссия (председатель Урмас Рейнсалу, заместитель председателя Евгений Осиновский), комиссия по социальным вопросам и здравоохранению (председатель Мярт Сультс, заместитель председателя Хелле-Мооника Хельме) и правовая комиссия (председатель Пеэтер Ярвелайд, заместитель председателя Март Каллас).