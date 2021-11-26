Отборочный матч ЧМ: эстонские баскетболисты обыграли сборную Германии
Мужская сборная Эстонии по баскетболу в четверг вечером победно начала новый отборочный цикл чемпионата мира.
Мужская сборная Эстонии по баскетболу в четверг вечером победно начала новый отборочный цикл чемпионата мира.
Первый поединок состоялся в гостях против сборной Германии и завершился победой эстонских спортсменов со счетом 69:66.
В воскресенье эстонские баскетболисты проведут вторую игру в серии отборочных матчей, приняв у себя спортсменов сборной Израиля.