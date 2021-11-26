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  • Отборочный матч ЧМ: эстонские баскетболисты обыграли сборную Германии

Отборочный матч ЧМ: эстонские баскетболисты обыграли сборную Германии

Сборная Эстонии по баскетболу после победы над Германией. ФОТО: fiba.basketball

Мужская сборная Эстонии по баскетболу в четверг вечером победно начала новый отборочный цикл чемпионата мира.

Первый поединок состоялся в гостях против сборной Германии и завершился победой эстонских спортсменов со счетом 69:66.

В воскресенье эстонские баскетболисты проведут вторую игру в серии отборочных матчей, приняв у себя спортсменов сборной Израиля.

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