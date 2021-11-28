ФОТО: BBC News

По меньшей мере три человека погибли в результате шторма "Арвен", который обрушился на несколько районов Британии ливнями и снегопадом. Порывы ветра достигали скорости 160 км в час.

По меньшей мере три человека погибли в результате шторма "Арвен", который обрушился на несколько районов Великобритании ливнями и снегопадом. Порывы ветра достигали скорости 160 км в час.

Все трое погибли, оказавшись под деревьями, поваленными ветром.

В пятницу в Абердиншире в Шотландии 35-летний мужчина погиб, когда его фургон придавило упавшее дерево.

Когда приехавшие на место происшествия полицейские возвращались к своему автомобилю, оказалось, что на него рухнуло еще одно дерево.

В целом от шторма особенно сильно пострадала северная часть королевства, включая Шотландию и Северную Ирландию.

В Абердиншире из-за снегопада оказался заблокирован поезд, пассажиры провели в нем около 17 часов.

Один из пассажиров охарактеризовал Би-би-си инцидент словами: "Я не думаю, что это путешествие получит восторженные отзывы на туристических сайтах".

Десятки людей оказались отрезаны от мира из-за сильного снегопада в районе Йоркшир Дейлс, где расположен "самый высокий" паб в Великобритании - он находится на высоте 528 метров над уровнем моря.

В пятницу вечером здесь выпал почти метр снега, и около 60 человек не могли уехать. В результате около 20 из них спали на койках, поставленных в общем зале.

Последствия шторма. ФОТО: PA Media

Более 240 тысяч домовладений пострадали от перебоев подачи электроэнергии, большинство из сетей уже отремонтированы, сообщил оператор Northern Powergrid.

Сбитое ветром дерево в Броути-Ферри. ФОТО: BBC

Последствия шторма. ФОТО: PA Media

Последствия шторма. ФОТО: PA Media

Из-за сильного ветра и рбильного снегопада возникли значительные перебои в работе транспорта, многие дороги оказались заблокированными из-за упавших деревьев или перевернувшихся автомобилей.

У домов сносило крыши, осыпалась черепица и даже куски зданий.

Морское транспортное сообщение также было прервано из-за высоких волн.

Последствия урагана продолжают сказываться на Британских островах: в ночь на понедельник синоптики обещают в Лондоне минусовые температуры и снегопад.

Волны. ФОТО: PA Media