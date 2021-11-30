Фото ⟩ Смех сквозь слезы: самые нелепые ляпы строителей и сантехников

Чтобы подобрать смеситель нужной длины, необходимо иметь ученую степень!

Кажется, что принять эту ванну можно только один раз в жизни. Выход из нее может превратиться в смертельный прыжок.

Надо заставить сантехника пользоваться этим унитазом!

Интересно, сколько нужно налить воды, чтобы она начала стекать...

Неважно, устоит ли дом, главное - проложить канализационную трубу.

Место для бачка бывает найти просто: долбим стену, и полный порядок.

И опять смеситель: вам не кажется, что у этого сантехника совсем нет глазомера?