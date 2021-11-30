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Фото ⟩ Смех сквозь слезы: самые нелепые ляпы строителей и сантехников

Pilt on illustreeriv. ФОТО: Shutterstock

Неважно, кто виноват - сантехник, строитель, проектировщик или сам хозяин недвижимости, но такие нелепые ошибки могут довести до истерики, передает Kodustiil

Чтобы подобрать смеситель нужной длины, необходимо иметь ученую степень! 

Кажется, что принять эту ванну можно только один раз в жизни. Выход из нее может превратиться в смертельный прыжок. 

Надо заставить сантехника пользоваться этим унитазом!

Интересно, сколько нужно налить воды, чтобы она начала стекать...

Неважно, устоит ли дом, главное - проложить канализационную трубу.

Место для бачка бывает найти просто: долбим стену, и полный порядок. 

И опять смеситель: вам не кажется, что у этого сантехника совсем нет глазомера?

Сколько раз в день члены этой семьи идут на смертельный риск? 

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