С нового года вырастет ставка минимальной зарплаты учителей основной школы и гимназии

С 1 января минимальной ставкой оплаты труда учителей в основной школе и гимназии будет 1412 евро в месяц. На сегодняшний день она составляет составляет 1315 евро в месяц.

Работающим на полную ставку учителям общеобразовательных школ с 1 января следующего года работодатели должны обеспечить оплату труда не менее ставки минимальной зарплаты, установленной правительством.

Средства, запланированные в госбюджете на 2022 год, позволят тем, кто содержит общеобразовательные школы, выплачивать учителю с полной ставкой среднемесячную брутто-зарплату в размере 1653 евро.