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  • Эстония
  • С нового года вырастет ставка минимальной зарплаты учителей основной школы и гимназии

С нового года вырастет ставка минимальной зарплаты учителей основной школы и гимназии

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks

На четверговом заседании правительство приняло решение о повышении минимальной ставки зарплаты учителей основной школы и гимназии.

С 1 января минимальной ставкой оплаты труда учителей в основной школе и гимназии будет 1412 евро в месяц. На сегодняшний день она составляет составляет 1315 евро в месяц.

Работающим на полную ставку учителям общеобразовательных школ с 1 января следующего года работодатели должны обеспечить оплату труда не менее ставки минимальной зарплаты, установленной правительством.

Средства, запланированные в госбюджете на 2022 год, позволят тем, кто содержит общеобразовательные школы, выплачивать учителю с полной ставкой среднемесячную брутто-зарплату в размере 1653 евро. 

В Эстонии насчитывается 523 общеобразовательных школ. По состоянию на сентябрь 2021 года, в них насчитывалось 13 707 учителей.

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