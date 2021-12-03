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  • Посетителям Таллиннского аэропорта придется померзнуть: в терминале отключили отопление

Посетителям Таллиннского аэропорта придется померзнуть: в терминале отключили отопление

Tallinna lennujaam. ФОТО: Konstantin Sednev

В ближайшие два дня из-за внепланового ремонта отопительной системы в Таллиннском аэропорту будет прохладнее, чем обычно.

3 декабря на территории Таллиннского аэропорта начнется внеплановый ремонт отопительной системы, и в связи с этим температура воздуха внутри терминала на этих выходных может быть значительно ниже обычной. Также будет отключена горячая вода, сообщает пресс-служба аэропорта, пишет Rus.ERR.

Команда аэропорта делает все возможное для того, чтобы обеспечить помещения временными обогревателями.

С целью сохранения тепла будут закрыты две двери, ведущие в пассажирский терминал.

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