Посетителям Таллиннского аэропорта придется померзнуть: в терминале отключили отопление

3 декабря на территории Таллиннского аэропорта начнется внеплановый ремонт отопительной системы, и в связи с этим температура воздуха внутри терминала на этих выходных может быть значительно ниже обычной. Также будет отключена горячая вода, сообщает пресс-служба аэропорта, пишет Rus.ERR.