Посетителям Таллиннского аэропорта придется померзнуть: в терминале отключили отопление
В ближайшие два дня из-за внепланового ремонта отопительной системы в Таллиннском аэропорту будет прохладнее, чем обычно.
В ближайшие два дня из-за внепланового ремонта отопительной системы в Таллиннском аэропорту будет прохладнее, чем обычно.
3 декабря на территории Таллиннского аэропорта начнется внеплановый ремонт отопительной системы, и в связи с этим температура воздуха внутри терминала на этих выходных может быть значительно ниже обычной. Также будет отключена горячая вода, сообщает пресс-служба аэропорта, пишет Rus.ERR.
Команда аэропорта делает все возможное для того, чтобы обеспечить помещения временными обогревателями.
С целью сохранения тепла будут закрыты две двери, ведущие в пассажирский терминал.