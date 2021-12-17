Фото ⟩ Вышедшее из Таллиннского порта судно Megastar сломалось: школьники не попали на экскурсию

Tallink Grupp сообщает, что в пятницу, 17 декабря, из-за выявленной технической неисправности в системе автоматики отменены отправления судна Megastar, обслуживающего маршрут Таллинн-Хельсинки. Пока Megastar не сможет вернуться на линию, обслуживать ее будет другие судна концерна – Star и Silja Europa.

Сегодня утром Megastar из-за выявленной технической неисправности в системе автоматики не смог продолжить рейс и доставить пассажиров в порт назначения в Хельсинки. На место прибыл буксир, который поможет судну вернуться в Таллиннский порт.

Компания прилагает все усилия, чтобы выявить неисправность и быстро ее устранить. До тех пор, пока не будут устранены технические неисправности на Megastar, на линии Таллинн-Хельсинки останутся челночное судно Star, паром Silja Europa и грузовое судно Sea Wind, курсирующее на линии Таллинн-Вуосаари между Эстонией и Финляндией.

Компания приносит клиентам извинения за причиненные неудобства, а служба поддержки клиентов Tallink при первой возможности свяжется со всеми пассажирами, которых коснулось это изменение.

Tallink Grupp будет оперативно информировать о возможных изменениях в графике движении на линии Таллинн – Хельсинки. Дополнительная информация доступна на домашней странице по адресу: www.tallink.ee

На аварийном судне Megastar находился учитель Таллиннской Тынисмяэской реальной школы Игорь Калакаускас, у которого вместе с его учениками была запланирована экскурсия на фабрике Fazer. Как рассказала Rus.Postimees ученица из 7А Алиса Ландсберг, ничего не предвещало беды.

Из-за поломки судна сорвалась поездка школьников на фабрику Fazer. ФОТО: Игорь Калакаускас

«Началось все, в принципе, как и ожидали: в 6:45 все были в терминале D и уже в 7:00 оказались на пароме. И первым делом почти все пошли на завтрак. Всех поприветствовали по радиосвязи на разных языках, оставалось только ждать отбытия. Но в 7:20, когда кто-то уже поел и пошел фойе, а кто-то доедал, прозвучало сообщение. Его зачитали эстонском и английском, поэтому многие не поняли, да и я тоже поняла только часть, но суть мне была ясна: у судна то ли проблемы с электричеством и из-за этого с мотором, то ли просто проблемы с мотором», - описывает Алиса Ландсберг.

Из-за поломки судна дети не попали на фабрику Fazer. ФОТО: Игорь Калакаускас

По ее словам, ситуация прояснилась примерно через час: «Всем сказали по радиосвязи, что будут разбираться с проблемой и, может быть, приедет буксир. В 9:00 было объявлено, что к 10:00 прибудет буксир. К слову, в Хельсинки мы должны были прибыть в 9:30. Также нам сказали, что, возможно, после того, как нас отбуксируют, мы просто пересядем на паром, который отбывает в 10:30, и вся экскурсия задержится на три часа. В 9:15 всем разрешили бесплатно поесть в буфете, и, естественно, все направились туда, а кто-то уже второй раз. В итоге все поели или попили, вернулись в фойе, но тут нам сообщили, что мы никуда не едем, так как просто не успеем».

Школьники в ожидании того, как аварийное судно отбуксируют в порт. ФОТО: Игорь Калакаускас