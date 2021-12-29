Ср, 29.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
2

С сегодняшнего дня разрешен выход пешком на лед Чудского озера

Зимнее Чудское озеро. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ледовое покрытие стало крепче, поэтому с 29 декабря разрешен выход пешком на лед Чудского, Псковского и Теплого озер.

Пешком разрешен выход на эти озера:

∙ Чудское (кроме территории от Омеду до Кодавере)

∙ Ванику

∙ Пабра

∙ Крийва

Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:

∙ Псковское озеро

∙ Теплое озеро

∙ Нарвское водохранилище

Полностью запрещен выход на:

∙ реку Нарва

∙ озеро Паттина

При выходе на лед на транспортном средстве регистрация выхода обязательна. Для этого следует создать аккаунт на сайте самообслуживания www.piiriveekogu.ee, после чего есть две возможности, как сообщать о своем выходе и возвращении:

  1. Выход на приграничный водоем и возвращение можно зарегистрировать с помощью СМС-сообщения на номер +372 5700 0001. При выходе надо послать сообщение с текстом Algus или A и при возвращении Lopp или L.

  2. Свой выход и возвращение можно и на сайте www.piiriveekogu.ee.

Информацию о выходе на лед можно найти здесь.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back