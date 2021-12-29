С сегодняшнего дня разрешен выход пешком на лед Чудского озера
Ледовое покрытие стало крепче, поэтому с 29 декабря разрешен выход пешком на лед Чудского, Псковского и Теплого озер.
Ледовое покрытие стало крепче, поэтому с 29 декабря разрешен выход пешком на лед Чудского, Псковского и Теплого озер.
Пешком разрешен выход на эти озера:
∙ Чудское (кроме территории от Омеду до Кодавере)
∙ Ванику
∙ Пабра
∙ Крийва
Пешком и на легких транспортных средствах разрешен выход на водоемы:
∙ Псковское озеро
∙ Теплое озеро
∙ Нарвское водохранилище
Полностью запрещен выход на:
∙ реку Нарва
∙ озеро Паттина
При выходе на лед на транспортном средстве регистрация выхода обязательна. Для этого следует создать аккаунт на сайте самообслуживания www.piiriveekogu.ee, после чего есть две возможности, как сообщать о своем выходе и возвращении:
Выход на приграничный водоем и возвращение можно зарегистрировать с помощью СМС-сообщения на номер +372 5700 0001. При выходе надо послать сообщение с текстом Algus или A и при возвращении Lopp или L.
Свой выход и возвращение можно и на сайте www.piiriveekogu.ee.
Информацию о выходе на лед можно найти здесь.