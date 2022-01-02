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Видео ⟩ Самый красивый гол сборной Эстонии в 2021 году забил Маттиас Кяйт

Маттиас Кяйт (справа). ФОТО: Tairo Lutter

В воскресенье, 2 января, Маттиас Кяйт получил так называемый "Серебряный мяч", передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Лучший гол выбирают эстонские спортивные журналисты. В минувшем году национальная команда забила 13 мячей, из которых три было на счету Кяйта.

Лучшим, по мнению представителей масс-медиа, стал его гол в отборочном матче чемпионата мира в ворота первой по рейтингу сборной планеты Бельгии.

Первый в карьере "Серебряный мяч" Маттиас получил в 2017 году.

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