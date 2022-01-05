Галерея и видео ⟩ Человеком года по версии Postimees стала Катри Райк

«Катри Райк ничего бы не добилась, если бы не Нарва», - сказала сама Райк, которую Postimees объявил человеком года.

По словам главного редактора Postimees Марти Аавика, Катри Райк выделялась невероятной настойчивостью и решимостью. «Многие другие, сталкиваясь с такими задачами, сдались бы. Еще больше людей бы только сказали, что, может, кто-то другой что-то сделает, и бесконечно ругали обстоятельства», - представил Аавик нынешнего человека года.

По словам Аавика, Катри Райк дала надежду своей родине и ее людям. Вместе с ними она обрадовала всю Эстонию и показала, что изменений можно добиться, если очень этого хотеть, принимать что-то близко к сердцу и прикладывать для достижения этого усилия.

Аавик отметил, что гораздо проще сидеть дома, чем быть инициатором изменений, тем, кто наводит мосты между людьми.

По его словам, никто, вероятно, не сомневается, что человека 2021 года по версии Postimees впереди еще ждет много работы, но своими достижениями в этом году она дарит надежды на будущее.

Главный редактор Postimees сказал, что на протяжении долгого времени мы привыкли слышать из Нарвы причитания и рассказы о коррупции, а Катри Райк — тот лидер, который принесет положительные изменения, не опустит руки и не спасует перед трудностями. Именно поэтому она и была выбрана человеком года.

Катри Райк была заведующей службой информации Тартуского университета, директором Нарвского колледжа, вице-канцлером Министерства образования и науки и ректором Академии МВД.

Из Академии МВД Райк перешла в политику, в 2018-2019 годах она была министром внутренних дел в первом правительстве Юри Ратаса. После этого Райк была членом Рийгикогу, но к удивлению многих отказалась от места посла, чтобы стать мэром Нарвы, на посту которого она оставалась до августа прошлого года.

На последних местных выборах Райк имела успех в Нарве и 16 декабря была вновь выбрана мэром Нарвы.

Первый раз титул «Человек года» по версии Postimees был присужден в 1997 году, чтобы привлечь внимание к тем людям, деятельность которых оказывает положительное влияние на эстонское общество.