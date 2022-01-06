Новый рекорд ⟩ Коронавирус подтвержден у 1643 жителей Эстонии

По состоянию на утро 6 января, в больницах находится 229 пациентов с коронавирусом. Из них 163 человека нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 128 человек или 78,5% не были вакцинированы, а 35 или 21,5% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 84-летний мужчина, 88-летний мужчина и 89-летний мужчина.

Средний показатель зараженности за последние семь дней в расчете на 100 000 человек составляет 75,5 для вакцинированных и 136,9 для невакцинированных жителей Эстонии.

За сутки ввели 5708 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 664 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 303 711 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.