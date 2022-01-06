Новый рекорд ⟩ Коронавирус подтвержден у 1643 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8758 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1643. Скончались три человека.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8758 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1643. Скончались три человека.
По состоянию на утро 6 января, в больницах находится 229 пациентов с коронавирусом. Из них 163 человека нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 128 человек или 78,5% не были вакцинированы, а 35 или 21,5% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни. Скончались три человека с коронавирусом: 84-летний мужчина, 88-летний мужчина и 89-летний мужчина.
Средний показатель зараженности за последние семь дней в расчете на 100 000 человек составляет 75,5 для вакцинированных и 136,9 для невакцинированных жителей Эстонии.
За сутки ввели 5708 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 664 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 303 711 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,5%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).