Если запрещающий парковку знак кто-то стащил, то эвакуировать машины нельзя?

В четверг нарвский Департамент городского хозяйства опубликовал график , по которому будут устанавливаться временные знаки, запрещающие парковку. В ближайшие десять дней парковка будет временно запрещена на отрезках улиц Выйду, Мыйза, Раху, Йоала, Энергия и Вайвара.

Обычно здесь разрешена параллельная парковка, и очистить проезжую часть по всей ширине техника не может. Поэтому устанавливаются временные знаки, и через два дня неубранные машины забирает эвакуатор.

Главный специалист Службы охраны порядка Дмитрий Дьяков сказал, что информация об эвакуированных машинах сразу передается полиции. И если утром вы обнаружили, что вашей машины нет - звоните на номер 112. Там объяснят, где находится штрафстоянка, с которой можно забрать машину. При этом придется оплатить расходы на ее эвакуацию и услуги самой штрафстоянки - чем дольше машина будет там находится, тем дороже это обойдется владельцу.