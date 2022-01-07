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  • Если запрещающий парковку знак кто-то стащил, то эвакуировать машины нельзя?

Если запрещающий парковку знак кто-то стащил, то эвакуировать машины нельзя?

Эвакуация машины с ул. Рюйтли в Нарве. Видно, что на узкой дороге припаркованные машины занимают значительную часть проезжей части. Но парковочных мест в Старом городе Нарвы не хватает. ФОТО: Narva linnavalitsus

В Нарве городские власти всерьез взялись за очистку от снега улиц, где разрешена параллельная парковка. Даже одна припаркованная машина мешает очистить всю улицу. Если раньше водителей только просили не мешать уборке, то теперь чиновники устанавливают временные знаки, запрещающие парковку, а через два дня неубранные машины эвакуируют на штрафстоянку. Но на отрезке улицы Вестервалли на прошлой неделе уборку провести не удалось, потому что кто-то самовольно убрал знаки.

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В четверг нарвский Департамент городского хозяйства опубликовал график, по которому будут устанавливаться временные знаки, запрещающие парковку. В ближайшие десять дней парковка будет временно запрещена на отрезках улиц Выйду, Мыйза, Раху, Йоала, Энергия и Вайвара.

Обычно здесь разрешена параллельная парковка, и очистить проезжую часть по всей ширине техника не может. Поэтому устанавливаются временные знаки, и через два дня неубранные машины забирает эвакуатор.

Главный специалист Службы охраны порядка Дмитрий Дьяков сказал, что информация об эвакуированных машинах сразу передается полиции. И если утром вы обнаружили, что вашей машины нет - звоните на номер 112. Там объяснят, где находится штрафстоянка, с которой можно забрать машину. При этом придется оплатить расходы на ее эвакуацию и услуги самой штрафстоянки - чем дольше машина будет там находится, тем дороже это обойдется владельцу.

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