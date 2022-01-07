Если запрещающий парковку знак кто-то стащил, то эвакуировать машины нельзя?
В Нарве городские власти всерьез взялись за очистку от снега улиц, где разрешена параллельная парковка. Даже одна припаркованная машина мешает очистить всю улицу. Если раньше водителей только просили не мешать уборке, то теперь чиновники устанавливают временные знаки, запрещающие парковку, а через два дня неубранные машины эвакуируют на штрафстоянку. Но на отрезке улицы Вестервалли на прошлой неделе уборку провести не удалось, потому что кто-то самовольно убрал знаки.