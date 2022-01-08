Картина дня: рекордная инфляция, сложности с компенсациями и пропавший отец политика
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 января.
Едва рекордные счета за электроэнергию дошли до почтовых ящиков большинства населения Эстонии, как пришла новая дурная весть: по данным Департамента статистики Эстонии, общий рост цен является самым быстрым за последние 20 лет. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8292 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1648 Скончались три человека. Читать далее...
Январь начался для многих c шока, когда в почтовый ящик упал декабрьский счет за электроэнергию. Хотя государство разработало механизм компенсации цен на энергоносители, к сожалению, он решает далеко не все проблемы. Читать далее...
«А снег идет, а снег идет», «Одна снежинка - еще не снег, еще не снег», - сколько еще песен про снег мы мысленно пропели за последние полтора месяца? Снега много, снег прекрасен, снег замечателен, пока можно любоваться им через окно или гулять, никуда не торопясь. А если не гулять, а спешить на работу, на встречу, за ребенком — это уже мука и брань… Читать далее...
Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном еще с советских времен и гордо именовавшийся елбасы - лидером нации - уже несколько дней как “пропал с радаров”. Неизвестно, что с ним, и где он теперь. Было лишь одно не подтвержденное сообщение, что Назарбаев с семьей покинул страну. Читать далее...
В интервью ERR председатель партии EKRE Мартин Хельме заявил, что нет смысла отправлять эстонских военных в кризисные зоны за счет оборонного бюджета, потому что в случае нападения России Эстонии все равно никто не поможет. Читать далее...
Отец члена социальной комиссии при госрсобрании Вильянди Стевена Канарбика, проживающий на острове Вормси, бесследно исчез три недели назад. Политики раздражают действия Департамента полиции и погранохраны по поискам ищет пропавшего без вести. Читать далее...