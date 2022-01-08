Картина дня: рекордная инфляция, сложности с компенсациями и пропавший отец политика

Произошел крупнейший рост цен за последние двадцать лет, и дальше будет только хуже

Едва рекордные счета за электроэнергию дошли до почтовых ящиков большинства населения Эстонии, как пришла новая дурная весть: по данным Департамента статистики Эстонии, общий рост цен является самым быстрым за последние 20 лет. Читать далее...

За сутки скончались три человека с коронавирусом, заразились 1648

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8292 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1648 Скончались три человека. Читать далее...

Подача ходатайств о компенсации расходов на энергию может натолкнуться на новое препятствие

Январь начался для многих c шока, когда в почтовый ящик упал декабрьский счет за электроэнергию. Хотя государство разработало механизм компенсации цен на энергоносители, к сожалению, он решает далеко не все проблемы. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Снег — прелесть. Снег - гадость

«А снег идет, а снег идет», «Одна снежинка - еще не снег, еще не снег», - сколько еще песен про снег мы мысленно пропели за последние полтора месяца? Снега много, снег прекрасен, снег замечателен, пока можно любоваться им через окно или гулять, никуда не торопясь. А если не гулять, а спешить на работу, на встречу, за ребенком — это уже мука и брань… Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Елбасы, которому не удалось уйти, но остаться

Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном еще с советских времен и гордо именовавшийся елбасы - лидером нации - уже несколько дней как “пропал с радаров”. Неизвестно, что с ним, и где он теперь. Было лишь одно не подтвержденное сообщение, что Назарбаев с семьей покинул страну. Читать далее...

Мартин Хельме: Эстония зря тратит деньги на военные миссии - никто нам в ответ не поможет

В интервью ERR председатель партии EKRE Мартин Хельме заявил, что нет смысла отправлять эстонских военных в кризисные зоны за счет оборонного бюджета, потому что в случае нападения России Эстонии все равно никто не поможет. Читать далее...

Вильяндиский политик возмущен действиями полиции по поисками пропавшего отца