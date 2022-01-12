Галерея ⟩ Черный цвет и английская классика: изящный и смелый интерьер дома в Лондоне

Первыми здесь, как часто бывает в мире дизайна, стали скандинавы, которые без стеснения делятся своим своеобразным бытом. У английских пользователей также немало таких страничек. Одна из них — Little Edwardian, где семейная пара из Лондона виртуально открыла для пользователей интернета двери своего чудесного эдвардианского таунхауса. Главная особенность интерьера — черный цвет стен в гостиной, несмотря на классический английский дизайн. Но и кроме гостиной здесь есть на что посмотреть!