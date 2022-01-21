Пропавший 72-летний Валерий найден
Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 72-летнего Валерия, который 20 января вышел из дома на Калда-теэ в Тарту и не вернулся. К полудню 22 января он был найден.
Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 72-летнего Валерия, который 20 января вышел из дома на Калда-теэ в Тарту и не вернулся. К полудню 22 января он был найден.
Сегодня, 22 января около обеда полиция получила сообщение, что в магазине в районе Ихасте в Тарту уже несколько часов находится некий мужчина, его речь неразборчива и ему нужна помощь.
Полиция проверила и выяснила, что речь идет о пропавшем в Тарту Валерии. В помощи медиков он не нуждался, его отвезли домой.