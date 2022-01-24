В Таллинне в многоквартирном доме вспыхнул пожар: один взрослый и двое детей доставлены в больницу

В 15.19 в Центр тревоги житель многоквартирного дома в Мустамяэ на улице Вильде-теэ сообщил, что в их подъезде на первом этаже горит одна квартира.

Когда спасатели прибыли на место, из окна квартиры на первом этаже валил черный дым, а люди, находящиеся в квартире, и другие жильцы квартир этого подъезда уже вышли из дома.

Спасатели приступили к работам на двух участках: тушили пожар в квартире, а также проверяли остальные квартиры в подъезде. К 15.33 пожар был локализован, помещения проветрены.