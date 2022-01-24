Во вторник электричество на бирже подорожает до 166 евро за мегаватт-час

С 16 до 19 часов электричество будет стоить дороже 250 евро, а максимальный тариф в эстонской ценовой зоне будет достигать в течение дня почти 260 евро за мегаватт-час, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Nord Pool.

С 2 ночи до 5 утра электричество будет стоить около 130 евро за мегаватт-час.

С осени прошлого года в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли рекорды: последний из них пришелся на 7 декабря, когда среднесуточная цена достигла отметки 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса цена превышала 1000 евро.