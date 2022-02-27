Беларусь может объявить войну Украине
На сегодняшний день есть вероятность того, что Беларусь выставит свои войска против Украины, пишет Униан.
На сегодняшний день есть вероятность того, что Беларусь выставит свои войска против Украины, пишет Униан.
Такой прогноз в Facebook озвучил руководитель проекта в Институт Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
"Существует очень большая вероятность, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (РБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны. Единственной причиной такого решения будет то, что гражданин Лукашенко полностью зависит, в том числе, в вопросах собственной безопасности от Путина", - отметил Клименко.
По его словам, в случае принятия такого решения, это станет трагедией исторического масштаба.
"Данное решение никак не учитывает мир и дружбу между народами Украины и РБ, тянущиеся веками. Белорусы и украинцы не воевали против друг друга никогда в истории. Мы - братские народы и не можем воевать друг против друга. Если это решение будет принято и реализовано, это будет очередная трагедия исторического масштаба на руках Путина и Лукашенко.
Но любого оккупанта мы убиваем. Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы из-за безумия режима Путина белорусы и украинцы оставались братским народом", - заявил Клименко.
Он также отметил, что белорусы могут не знать, куда они едут и не понимать всю серьезность ситуации.
"Важно: военные Беларуси могут не понимать куда едут, их телеэфир переполнен пропагандой о мнимых "нацистах", им могут не объяснять задачи и они могут не понимать многое из происходящего. Они могут не знать о безумных потерях россиян здесь. Надо звонить и писать всем знакомым в РБ, говорить об этом и просить не идти на войну против украинцев. Матерям и женам – не отпускайте своих мужчин на гибель и воевать против близкого народ", - заявил Клименко.
"PS. Коллеги, только оппозиционные журналисты из Беларуси (источник достоверный) сообщили, что подразделения белорусских сил спецопераций садятся в самолеты. Готовится воздушный десант. Таким образом, Беларусь фактически личным составом начала вторжение в Украину. Локации высадки: Киевское и Житомирское направления. Нужно как можно быстрее распространить среди иностранных средств массовой информации, если есть такая возможность", - говорится в сообщении.