Пн, 28.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Как приехать в Эстонию? Обзор возможностей для граждан Украины

ФОТО: Ain Liiva

Обзор действующих правил для возможного прибытия граждан Украины в Эстонию и их адаптации. Аналогичные инструкции на эстонском, английском и украинском можно найти на сайте kriis.ee.

Безвизовый режим

Временно, до издания нового распоряжения, граждане Украины, срок действия визы или иного основания для пребывания в Эстонии которых истекает в ближайшее время, могут оставаться в Эстонии. Также в Эстонию без визы могут въехать граждане Украины, у которых нет биометрического паспорта (ранее в Эстонию без визы могли прибывать только те граждане Украины, у которых есть биометрический паспорт).

Если гражданин Украины, у которого в ближайшее время истекает разрешение на работу в Эстонии, желает продолжить работать, его работодатель должен заново зарегистрировать разрешение в Департаменте полиции и пограничной охраны.

Для прибытия в Эстонию и временного пребывания в Эстонии у иностранца должно быть законное основание – безвизовый режим, виза, вид на жительство или он должен ходатайствовать о предоставлении международной защиты (за исключением граждан Украины).

Ходатайство об убежище и международная защита

Страной-членом, ответственным за рассмотрение ходатайства об убежище, является, в частности, то государство ЕС, в которое ходатайствующее лицо прибыло первым. Украинцы, как и все иностранцы, имеют право ходатайствовать о предоставлении международной защиты, если ходатайство обосновано.

Ходатайство о предоставлении международной защиты следует подать либо до въезда в страну в любом пограничном пункте, либо в случае пребывания в Эстонии - в любом бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны.

Ходатайствующий о предоставлении международной защиты автоматически имеет право на пребывание в Эстонии. Министерство социальных дел обязано предоставить ходатайствующему о предоставлении международной защиты пособия, необходимые для жизни. Если существует необходимость предоставления защиты, выдается временный вид на жительство, и появляется право на работу.

Срочный вид на жительство и вид на жительство долговременного жителя

Срочный вид на жительство выдается сроком до пяти лет. О получении срочного вида на жительство можно ходатайствовать с целью учебы, предпринимательской деятельности, работы, для переезда к супругу/супруге или близкому родственнику в Эстонию (при условии, что лицо в течение пяти последовательных лет проживало в Эстонии в течение трех лет). По состоянию на конец января у 10 154 граждан Украины есть действующий срочный вид на жительство, из них у 4755 - для работы. Срочный вид на жительство можно продлить. Ходатайство о виде на жительство для работы и предпринимательской деятельности ограничено иммиграционной квотой (в текущем году - 1311), и в текущем году соответствующее количество ходатайств уже подано.

Кроме указанных типов вида на жительство в Эстонии может быть выдан вид на жительство в случае чрезвычайных обстоятельств. В зависимости от ситуации в Украине причинами для выдачи такого вида на жительство были бы гуманитарные основания. Этот тип вида на жительство не относится к иммиграционной квоте.

Вид на жительство долговременного жителя выдается иностранцу, у которого есть действующий срочный вид на жительство и легальный постоянный доход, который проживал в Эстонии на основании срочного вида на жительство не менее пяти лет, и освоил эстонский язык на уровне В1 или выше. По состоянию на конец января у 4263 граждан Украины есть вид на жительство долговременного жителя Эстонии. Иностранец, у которого есть вид на жительство долговременного жителя, является постоянным жителем Эстонии. По состоянию на конец января у 4263 граждан Украины есть вид на жительство долговременного жителя Эстонии.

У консультантов по вопросам миграции можно получить информацию о возможностях пребывания, работу и проживания в Эстонии на эстонском, английском и русском языках, отправив письмо по адресу migrationadvice@politsei.ee или позвонив по номеру телефона 612 3500 Пн-Пт 9.00-15.00.

Программа адаптации

  • Если человек прибывает в рамках обычной миграции на основании вида на жительство, например, с целью работы, учебы, переезда к члену семьи, на него распространяется программа адаптации Settle in Estonia и обучение эстонскому языку на начальном уровне (A1 и A2).
  • Если человек прибывает как ходатайствующий о предоставлении международной защиты, на него распространяется обязательный отдельный модуль программы адаптации, направленный именно на ходатайствующих о предоставлении международной защиты.
  • Кроме того, в программу входит обязательное обучение эстонскому языку до уровня В1. Если человек прибывает на основании безвизового режима по биометрическому паспорту, ему отдельные услуги по адаптации не предоставляются, поскольку это - временные жители. В настоящее время готовятся видеоматериалы об Эстонии для временных жителей (будут готовы в мае 2022 г.).

Фонд интеграции (INSA) предоставляет всем проживающим в Эстонии людям консультации по изучению эстонского языка и языковые курсы.

  • Контакты для получения консультации в Фонде интеграции: бесплатный телефон 800 9999 и адрес электронной почты: info@integratsiooniinfo.ee, домашняя страница: www.integratsioon.ee.

Возможности предоставления программы адаптации

Возможности предоставления программы адаптации ходатайствующим о предоставления международной защиты: без изменения действующего договора в существующем формате курсов можно обучить до 200 человек.

Возможность предоставления программы адаптации пребывающим в рамках обычной миграции: без изменения действующего договора можно обучить еще 1500 человек.

Без дополнительных ресурсов (деньги, изменения договора, материалы и т.д.) в зоне ответственности Министерства культуры при возникновении чрезвычайных обстоятельств есть возможность незамедлительно обеспечить обучение эстонскому языку на начальном уровне примерно 600 взрослых обучающихся.

Для пребывающих в рамках обычной миграции

Люди, пребывающие в рамках обычной миграции, имеют возможность принимать участие в различных тематических модулях и обучаться эстонскому языку (до уровня А2). Услугу предоставляет Expat Relocation, курсы проходят в Таллинне, Тарту, Нарве или по интернету.

Если человек получил вид на жительство либо в рамках обычной миграции, либо на основании международной защиты, Департамент полиции и пограничной охраны направляет его на участие в программе адаптации (в том числе на курсы эстонского языка).

Для ходатайствующих о предоставлении международной защиты

Программа адаптации для ходатайствующих о предоставлении международной защиты, как правило, предоставляется на родном языке целевой группы, и срок ее продолжительности - до пяти дней. В группе до 10 человек, встречи проводятся по необходимости по всей Эстонии. Поставщик услуги - НКО Eesti Pagulasabi совместно с Международной организацией по миграции.

  • Обучение эстонскому языку предоставляется до уровня В1. Языковые курсы проводятся по необходимости либо индивидуально, либо в группах, обычно два раза неделю. Место проведения - по необходимости, в частности, обучение онлайн. Поставщик услуги - Tartu Rahvaülikool (Тартуский народный университет).
  • Фонд интеграции предоставляет обучение языку на уровне A1-C1. На языковые курсы Фонда интеграции можно зарегистрироваться дважды в год (в начале года и осенью), либо через услугу консультирования. Виды деятельности, направленные на сотрудничество и обучение языку, осуществляются непрерывно.

Экономическая поддержка

Для поддержки экономической независимости прибывающих на краткосрочное пребывание людей при необходимости будут сделаны приготовления для изменения правового пространства. Например, для того, чтобы помочь украинцам войти на рынок труда, планируются изменения Закона об услугах и пособиях рынка труда, которые позволили бы людям, прибывающим из Украины на основании временного пребывания, зарегистрироваться в качестве ищущего работу и получить посреднические услуги в сфере трудоустройства, чтобы способствовать их интеграции на рынок труда.

  • Всем прибывающим из Украины в Эстонию на основании вида на жительство (временный вид на жительство, не связанный с работой) Касса по страхованию от безработицы может предоставить поддерживающие услуги (консультирование по вопросам карьеры, по поиску работы, услуги в сфере трудоустройства, развитие умений).

Ходатайствующие о предоставлении международной защиты обеспечиваются проживание, необходимые услуги здравоохранения, средства гигиены, питание, одежда. Во время ведения производства по ходатайству работать нельзя. В настоящее время Департамент социального страхования может предоставить проживание примерно 100 ходатайствующим о предоставлении международной защиты. В случае привлечения дополнительных ресурсов можно создать дополнительные центры проживания, в которых обеспечить долговременное проживание до 2000 ходатайствующим о предоставлении международной защиты. Для обеспечения кратковременного проживания (сроком до 3-х месяцев) Департамент социального страхования планирует на основании рамочного тендера заключить с поставщиками услуги размещения договоры готовности. На основании проведенного рыночного исследования краткосрочное проживание можно обеспечить в размере до 9000 мест.

Человек, получивший международную защиту, (которому Департаментом полиции и пограничной охраны выдан вид на жительство), имеет право на получение единовременного пособия местного самоуправления на поиск жилья (аренда первого жилища), кроме того, на него распространяется обязанность обучения языку и участия в программе адаптации, а также переводческие услуги по необходимости. Касса по страхованию от безработицы помогает при вхождении на рынок труда в рамках программы «Мое первое место работы в Эстонии». На человека, получившего международную защиту, распространяются те же права и обязанности, что и на других пребывающих в стране людей, в том числе, право на работу, учебу и медицинскую помощь.

Пособие по бедности

В настоящее время пособие по бедности можно при необходимости выплачивать лишь иностранцам, находящимся в Эстонии на основании срочного вида на жительство, на которых распространяется право получать продовольственную помощь, распределением которой при поддержке Министерства социальных дел.

Цель Эстонии - поддержать самостоятельное проживание людей, прибывших из Украины, и способствовать тому, чтобы они как можно быстрее нашли работу и место жительства. В то же время мы хотим быстро выявить тех беженцев, которые нуждаются в дополнительной помощи государства или местного самоуправления.

Здравоохранение

Право на защиту здоровья - основное право человека, и всем находящимся в Эстонии людям обеспечена неотложная помощь в случае тяжелого или опасного для жизни расстройства здоровья. Получение общей и специальной медицинской помощи зависит от того, есть ли у человека медицинская страховка.

При приеме на работу возникает право на медицинское страхование. В Эстонии медицинское страхование распространяется на иностранцев, работающих на основании краткосрочного разрешения на работу и на основании вида на жительство.

Медицинскую консультацию можно получить на русском и английском языках по консультационному телефону семейного врача 1220 (звонок из-за границы по телефону +372 634 6630). При необходимости Вас перенаправят на номер экстренной помощи 112. Необходимо учитывать, что работники здравоохранения очень устали от коронакризиса, и их нагрузка очень велика. Поэтому мы ищем возможности привлечения к оказанию услуг здравоохранения, например, работников здравоохранения, пребывающих из Украины.

Психосоциальная кризисная помощь

Психосоциальная кризисная помощь - это поддержка и практическая помощь людям во время или после кризисной ситуации, которая включает различные виды деятельности, направленные на поддержание благополучия, чувства безопасности людей и принятия ими рациональных решений. Департамент социального страхования обеспечивает круглосуточно через различные информационные каналы предоставление эмоциональной поддержки и информирование о возможностях получения помощи.

Помощь можно получить, позвонив на кризисную линию по номеру телефона 116 006, звонок из-за границы - +372 6147 393. Кроме того, можно получить консультацию по интернету: www.palunabi.ee. Рабочие языки: эстонский, английский и русский.

Легализация документов

Если в Эстонию прибывают граждане третьих стран, Министерство иностранных дел предоставляет им услугу легализации публичного документа. Публичный документ - это административный документ (диплом, сертификат, удостоверение, справка, уведомление, извещение и под.); выданный судом или связанным с судом учреждением (копия судебного постановления, выписка из регистра, документ судебного исполнителя и под.) и документ, выданный нотариусом или присяжным переводчиком.

Легализация означает заверение подлинности подписи и, при необходимости, печати или штампа, стоящих на документе. Легализация не заверяет содержание или правомерность документа и не предопределяет применимость документа в правовом пространстве Эстонии.

На основании договора о предоставлении правовой помощи, заключенного между Украиной и Эстонией, в соответствии с которым стороны признают публичные документы друг друга без дополнительного заверения, выданный другим государством документ не нуждается в дополнительной легализации или апостилляции.

Министерство иностранных дел обладает возможностью и готовностью предоставления услуги легализации. Это показал и кризис COVID-19, в ходе которого решение работало хорошо.

Как легализовать?

Для легализации документы необходимо отправить по почте. Письменное ходатайство вместе с нуждающимся в легализации документом следует отправить в консульский отдел МИД. Форма ходатайства находится на странице МИД

Почтовый адрес: Välisministeerium, konsulaarosakond, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn

Получение образования

  • Министерство образования и науки обеспечивает возможности продолжения получения образования иммигрантов в сотрудничестве с местными самоуправлениями.
  • Поддерживается возможность получения дополнительных языковых курсов: обучение учителей и онлайн курсы по эстонскому языку.
  • Составляются руководства для вновь прибывших иммигрантов, руководителей и владельцев школ по организации образовательных услуг и услуг обучения языку в сотрудничестве с другими министерствами.

Министерство образования и науки планирует денежные средства для развития украиноязычной поддержки онлайн языковых курсов и обучения дополнительных учителей эстонского языка для взрослых.

Ребенок принимается в школу по месту проживания и начинает незамедлительно участвовать в учебной деятельности, также предоставляются места в детском саду.

Иммигрантам предоставляются бесплатные онлайн курсы эстонского языка.

Планируется при необходимости покрытие расходов, связанных с предоставлением дополнительных мест в общеобразовательных школах, дополнительным обучением эстонскому языку в общеобразовательных школах и предоставлением дошкольного образования.

Контакты украинской общины в Эстонии

  • Конгресс украинцев Эстонии (Eesti ukrainlaste Kongress) направлен на сохранение национальной идентичности украинской диаспоры в Эстонии и сохранение украинской культуры. Конгресс украинцев Эстонии создал тесные контакты с Украиной - как с государственными структурами, так и с местными самоуправлениями, общественными организациями, а также с украинскими организациями по всему миру. Контакты: председатель Конгресса украинцев Эстонии Віра Коник, ukr.est.congress@gmail.com, тел. 5232275
  • Украинский культурный центр (организация, находящаяся под опекой Конгресса украинцев Эстонии, которая является зонтичной), домашняя страница www.ukk.ee, тел. 5650 2572, адрес электронной почты: labora.tallinn@gmail.com
  • При Ассоциации украинских организаций в Эстонии (Ukraina Оrganisatsioonide Assotsiatsioon Eestis) действует три воскресных школы в Таллинне, Валга и Тапа. В Ассоциацию украинских организаций в Эстонии входит 13 организаций-членов, правление которых находится в Таллинне, Тапа, Валга, Пайде, Палдиски и Пярну. Контакты: председатель ассоциации - Владимир Паламар, info@ukraine.ee; ukrainaoae@gmail.com, тел. 55659763

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back