Как приехать в Эстонию? Обзор возможностей для граждан Украины
Обзор действующих правил для возможного прибытия граждан Украины в Эстонию и их адаптации. Аналогичные инструкции на эстонском, английском и украинском можно найти на сайте kriis.ee.
Обзор действующих правил для возможного прибытия граждан Украины в Эстонию и их адаптации. Аналогичные инструкции на эстонском, английском и украинском можно найти на сайте kriis.ee.
Временно, до издания нового распоряжения, граждане Украины, срок действия визы или иного основания для пребывания в Эстонии которых истекает в ближайшее время, могут оставаться в Эстонии. Также в Эстонию без визы могут въехать граждане Украины, у которых нет биометрического паспорта (ранее в Эстонию без визы могли прибывать только те граждане Украины, у которых есть биометрический паспорт).
Если гражданин Украины, у которого в ближайшее время истекает разрешение на работу в Эстонии, желает продолжить работать, его работодатель должен заново зарегистрировать разрешение в Департаменте полиции и пограничной охраны.
Ходатайство об убежище и международная защита
Страной-членом, ответственным за рассмотрение ходатайства об убежище, является, в частности, то государство ЕС, в которое ходатайствующее лицо прибыло первым. Украинцы, как и все иностранцы, имеют право ходатайствовать о предоставлении международной защиты, если ходатайство обосновано.
Ходатайство о предоставлении международной защиты следует подать либо до въезда в страну в любом пограничном пункте, либо в случае пребывания в Эстонии - в любом бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны.
Ходатайствующий о предоставлении международной защиты автоматически имеет право на пребывание в Эстонии. Министерство социальных дел обязано предоставить ходатайствующему о предоставлении международной защиты пособия, необходимые для жизни. Если существует необходимость предоставления защиты, выдается временный вид на жительство, и появляется право на работу.
Срочный вид на жительство выдается сроком до пяти лет. О получении срочного вида на жительство можно ходатайствовать с целью учебы, предпринимательской деятельности, работы, для переезда к супругу/супруге или близкому родственнику в Эстонию (при условии, что лицо в течение пяти последовательных лет проживало в Эстонии в течение трех лет). По состоянию на конец января у 10 154 граждан Украины есть действующий срочный вид на жительство, из них у 4755 - для работы. Срочный вид на жительство можно продлить. Ходатайство о виде на жительство для работы и предпринимательской деятельности ограничено иммиграционной квотой (в текущем году - 1311), и в текущем году соответствующее количество ходатайств уже подано.
Кроме указанных типов вида на жительство в Эстонии может быть выдан вид на жительство в случае чрезвычайных обстоятельств. В зависимости от ситуации в Украине причинами для выдачи такого вида на жительство были бы гуманитарные основания. Этот тип вида на жительство не относится к иммиграционной квоте.
Вид на жительство долговременного жителя выдается иностранцу, у которого есть действующий срочный вид на жительство и легальный постоянный доход, который проживал в Эстонии на основании срочного вида на жительство не менее пяти лет, и освоил эстонский язык на уровне В1 или выше. По состоянию на конец января у 4263 граждан Украины есть вид на жительство долговременного жителя Эстонии. Иностранец, у которого есть вид на жительство долговременного жителя, является постоянным жителем Эстонии. По состоянию на конец января у 4263 граждан Украины есть вид на жительство долговременного жителя Эстонии.
Возможности предоставления программы адаптации ходатайствующим о предоставления международной защиты: без изменения действующего договора в существующем формате курсов можно обучить до 200 человек.
Возможность предоставления программы адаптации пребывающим в рамках обычной миграции: без изменения действующего договора можно обучить еще 1500 человек.
Без дополнительных ресурсов (деньги, изменения договора, материалы и т.д.) в зоне ответственности Министерства культуры при возникновении чрезвычайных обстоятельств есть возможность незамедлительно обеспечить обучение эстонскому языку на начальном уровне примерно 600 взрослых обучающихся.
Люди, пребывающие в рамках обычной миграции, имеют возможность принимать участие в различных тематических модулях и обучаться эстонскому языку (до уровня А2). Услугу предоставляет Expat Relocation, курсы проходят в Таллинне, Тарту, Нарве или по интернету.
Программа адаптации для ходатайствующих о предоставлении международной защиты, как правило, предоставляется на родном языке целевой группы, и срок ее продолжительности - до пяти дней. В группе до 10 человек, встречи проводятся по необходимости по всей Эстонии. Поставщик услуги - НКО Eesti Pagulasabi совместно с Международной организацией по миграции.
Для поддержки экономической независимости прибывающих на краткосрочное пребывание людей при необходимости будут сделаны приготовления для изменения правового пространства. Например, для того, чтобы помочь украинцам войти на рынок труда, планируются изменения Закона об услугах и пособиях рынка труда, которые позволили бы людям, прибывающим из Украины на основании временного пребывания, зарегистрироваться в качестве ищущего работу и получить посреднические услуги в сфере трудоустройства, чтобы способствовать их интеграции на рынок труда.
Ходатайствующие о предоставлении международной защиты обеспечиваются проживание, необходимые услуги здравоохранения, средства гигиены, питание, одежда. Во время ведения производства по ходатайству работать нельзя. В настоящее время Департамент социального страхования может предоставить проживание примерно 100 ходатайствующим о предоставлении международной защиты. В случае привлечения дополнительных ресурсов можно создать дополнительные центры проживания, в которых обеспечить долговременное проживание до 2000 ходатайствующим о предоставлении международной защиты. Для обеспечения кратковременного проживания (сроком до 3-х месяцев) Департамент социального страхования планирует на основании рамочного тендера заключить с поставщиками услуги размещения договоры готовности. На основании проведенного рыночного исследования краткосрочное проживание можно обеспечить в размере до 9000 мест.
Человек, получивший международную защиту, (которому Департаментом полиции и пограничной охраны выдан вид на жительство), имеет право на получение единовременного пособия местного самоуправления на поиск жилья (аренда первого жилища), кроме того, на него распространяется обязанность обучения языку и участия в программе адаптации, а также переводческие услуги по необходимости. Касса по страхованию от безработицы помогает при вхождении на рынок труда в рамках программы «Мое первое место работы в Эстонии». На человека, получившего международную защиту, распространяются те же права и обязанности, что и на других пребывающих в стране людей, в том числе, право на работу, учебу и медицинскую помощь.
Пособие по бедности
В настоящее время пособие по бедности можно при необходимости выплачивать лишь иностранцам, находящимся в Эстонии на основании срочного вида на жительство, на которых распространяется право получать продовольственную помощь, распределением которой при поддержке Министерства социальных дел.
Цель Эстонии - поддержать самостоятельное проживание людей, прибывших из Украины, и способствовать тому, чтобы они как можно быстрее нашли работу и место жительства. В то же время мы хотим быстро выявить тех беженцев, которые нуждаются в дополнительной помощи государства или местного самоуправления.
Право на защиту здоровья - основное право человека, и всем находящимся в Эстонии людям обеспечена неотложная помощь в случае тяжелого или опасного для жизни расстройства здоровья. Получение общей и специальной медицинской помощи зависит от того, есть ли у человека медицинская страховка.
При приеме на работу возникает право на медицинское страхование. В Эстонии медицинское страхование распространяется на иностранцев, работающих на основании краткосрочного разрешения на работу и на основании вида на жительство.
Медицинскую консультацию можно получить на русском и английском языках по консультационному телефону семейного врача 1220 (звонок из-за границы по телефону +372 634 6630). При необходимости Вас перенаправят на номер экстренной помощи 112. Необходимо учитывать, что работники здравоохранения очень устали от коронакризиса, и их нагрузка очень велика. Поэтому мы ищем возможности привлечения к оказанию услуг здравоохранения, например, работников здравоохранения, пребывающих из Украины.
Психосоциальная кризисная помощь - это поддержка и практическая помощь людям во время или после кризисной ситуации, которая включает различные виды деятельности, направленные на поддержание благополучия, чувства безопасности людей и принятия ими рациональных решений. Департамент социального страхования обеспечивает круглосуточно через различные информационные каналы предоставление эмоциональной поддержки и информирование о возможностях получения помощи.
Если в Эстонию прибывают граждане третьих стран, Министерство иностранных дел предоставляет им услугу легализации публичного документа. Публичный документ - это административный документ (диплом, сертификат, удостоверение, справка, уведомление, извещение и под.); выданный судом или связанным с судом учреждением (копия судебного постановления, выписка из регистра, документ судебного исполнителя и под.) и документ, выданный нотариусом или присяжным переводчиком.
Легализация означает заверение подлинности подписи и, при необходимости, печати или штампа, стоящих на документе. Легализация не заверяет содержание или правомерность документа и не предопределяет применимость документа в правовом пространстве Эстонии.
На основании договора о предоставлении правовой помощи, заключенного между Украиной и Эстонией, в соответствии с которым стороны признают публичные документы друг друга без дополнительного заверения, выданный другим государством документ не нуждается в дополнительной легализации или апостилляции.
Для легализации документы необходимо отправить по почте. Письменное ходатайство вместе с нуждающимся в легализации документом следует отправить в консульский отдел МИД. Форма ходатайства находится на странице МИД.
Ребенок принимается в школу по месту проживания и начинает незамедлительно участвовать в учебной деятельности, также предоставляются места в детском саду.
Иммигрантам предоставляются бесплатные онлайн курсы эстонского языка.
Планируется при необходимости покрытие расходов, связанных с предоставлением дополнительных мест в общеобразовательных школах, дополнительным обучением эстонскому языку в общеобразовательных школах и предоставлением дошкольного образования.