Как приехать в Эстонию? Обзор возможностей для граждан Украины

Безвизовый режим

Временно, до издания нового распоряжения, граждане Украины, срок действия визы или иного основания для пребывания в Эстонии которых истекает в ближайшее время, могут оставаться в Эстонии. Также в Эстонию без визы могут въехать граждане Украины, у которых нет биометрического паспорта (ранее в Эстонию без визы могли прибывать только те граждане Украины, у которых есть биометрический паспорт).

Если гражданин Украины, у которого в ближайшее время истекает разрешение на работу в Эстонии, желает продолжить работать, его работодатель должен заново зарегистрировать разрешение в Департаменте полиции и пограничной охраны.

Для прибытия в Эстонию и временного пребывания в Эстонии у иностранца должно быть законное основание – безвизовый режим, виза, вид на жительство или он должен ходатайствовать о предоставлении международной защиты (за исключением граждан Украины).

Ходатайство об убежище и международная защита

Страной-членом, ответственным за рассмотрение ходатайства об убежище, является, в частности, то государство ЕС, в которое ходатайствующее лицо прибыло первым. Украинцы, как и все иностранцы, имеют право ходатайствовать о предоставлении международной защиты, если ходатайство обосновано.

Ходатайство о предоставлении международной защиты следует подать либо до въезда в страну в любом пограничном пункте, либо в случае пребывания в Эстонии - в любом бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны.

Ходатайствующий о предоставлении международной защиты автоматически имеет право на пребывание в Эстонии. Министерство социальных дел обязано предоставить ходатайствующему о предоставлении международной защиты пособия, необходимые для жизни. Если существует необходимость предоставления защиты, выдается временный вид на жительство, и появляется право на работу.

Срочный вид на жительство и вид на жительство долговременного жителя

Срочный вид на жительство выдается сроком до пяти лет. О получении срочного вида на жительство можно ходатайствовать с целью учебы, предпринимательской деятельности, работы, для переезда к супругу/супруге или близкому родственнику в Эстонию (при условии, что лицо в течение пяти последовательных лет проживало в Эстонии в течение трех лет). По состоянию на конец января у 10 154 граждан Украины есть действующий срочный вид на жительство, из них у 4755 - для работы. Срочный вид на жительство можно продлить. Ходатайство о виде на жительство для работы и предпринимательской деятельности ограничено иммиграционной квотой (в текущем году - 1311), и в текущем году соответствующее количество ходатайств уже подано.

Кроме указанных типов вида на жительство в Эстонии может быть выдан вид на жительство в случае чрезвычайных обстоятельств. В зависимости от ситуации в Украине причинами для выдачи такого вида на жительство были бы гуманитарные основания. Этот тип вида на жительство не относится к иммиграционной квоте.