Украинские военные с острова Змеиный живы

В первый день вторжения России в Украину, 24 февраля, российские военные установили контроль над украинским островом Змеиный в Черном море. В соцсетях распространялась аудиозапись того, как российский корабль предлагал украинским солдатам сдаться, а те отказали ему в нецензурной форме.

После этого МВД Украины заявило, что все пограничники на острове были убиты российским огнем. Российская же сторона говорила, что 82 человека были взяты в плен.

Сегодня, 28 февраля, ВМС ВСУ сообщили, что военные все-таки живы. «Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо», - говорится в сообщении.

В ВМС Украины добавили, что российские войска полностью разбили инфраструктуру острова - маяк, вышки, антенны и т.д. Связь со Змеиным была прервана и поэтому решили, что все его защитники погибли.

Согласно сообщению ВМС Украины, 26 февраля на остров Змеиный направилось украинское гражданское судно, чтобы оказать помощь соотечественникам. Судно также было взято в плен российскими войсками.