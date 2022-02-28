Пн, 28.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Украинские военные с острова Змеиный живы

ФОТО: Shutterstock

Украинские военные, служившие на острове Змеиный в Черном море живы и находятся в российском плену, сообщают военно-морские силы Украины.

В первый день вторжения России в Украину, 24 февраля, российские военные установили контроль над украинским островом Змеиный в Черном море. В соцсетях распространялась аудиозапись того, как российский корабль предлагал украинским солдатам сдаться, а те отказали ему в нецензурной форме.

После этого МВД Украины заявило, что все пограничники на острове были убиты российским огнем. Российская же сторона говорила, что 82 человека были взяты в плен.

Сегодня, 28 февраля, ВМС ВСУ сообщили, что военные все-таки живы. «Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо», - говорится в сообщении. 

В ВМС Украины добавили, что российские войска полностью разбили инфраструктуру острова - маяк, вышки, антенны и т.д. Связь со Змеиным была прервана и поэтому решили, что все его защитники погибли.

Согласно сообщению ВМС Украины, 26 февраля на остров Змеиный направилось украинское гражданское судно, чтобы оказать помощь соотечественникам. Судно также было взято в плен российскими войсками.

"Незаконный захват гражданского судна - некомбатанта, не выполняющего никакой военной задачи, - является нарушение правил и обычаев войны, международного гуманитарного права. Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины", - говорится в сообщении.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back