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КаПо предостерегает от попыток вербовки со стороны враждебных спецслужб

rus.postimees.ee
КаПо предостерегает от попыток вербовки со стороны враждебных спецслужб
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Kaitsepolitsei.
Kaitsepolitsei. Фото: Tairo Lutter

В пятницу, 11 марта, на эстонских пограничных пунктах были установлены информационные плакаты, которые будут предупреждать въезжающих в Эстонию и выезжающих в Россию людей о попытках вербовки враждебными спецслужбами. Плакаты предлагают сообщать о таких ситуациях.

Согласно §§ 2342 и 2351 Пенитенциарного кодекса Эстонской Республики любое содействие спецслужбам иностранного государства, в том числе России и Беларуси, и контакт с ними наказуемы вне зависимости от гражданства. Также наказуемо предоставление представителями России и Беларуси информации о пограничных объектах, объектах военной и внутренней безопасности Эстонской Республики.

По словам заместителя генерального директора КаПо Александра Тоотса, причиной распространения этого предупреждения стал более активный подход российских спецслужб к лицам, которые пересекают границу. «Мы можем помочь людям, если они сообщат о своем контакте со спецслужбой иностранной страны», — сказал Тоотс. — Людям, которые обратятся к нам, сможем обеспечить самый наилучший возможный выход из создавшейся ситуации. В противном случае при осуждении они окажутся в одном списке с предателями и государственными преступниками».

Полиция безопасности напоминает всем что, если вы заметили, что кто-то фотографирует пограничные или военные объекты, или знаете кого-то, кто сотрудничает со спецслужбами России или Беларуси, вы должны сообщить об этом в Департамент Полиции безопасности по электронной почте info24@kapo.ee или по телефону (+372) 612 1455. Пересекающие границу лица, которые по какой-либо причине не могут отправить электронное письмо, могут сообщить информацию пограничной службе Эстонии в пункте пересечения границы.

Преступления против государства предусмотрены в §§ 231-236 Пенитенциарного кодекса.

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