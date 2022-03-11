Тяжелые 2000 километров: как украинки с младенцем на руках добирались до Эстонии

«Эстонцы здесь нас прекрасно приняли. Мы очень благодарны всем, кто нам помог. Мы скучаем по родине, но здесь сейчас безопаснее», — рассказала Оксана Логвинова, мать Софии, свекровь Виты и бабушка Тимура. Было принято решение бежать из Южного - портового города Одесса, поскольку там были бомбежки, постоянно срабатывали воздушные тревоги и обстановка накалялась все больше и больше.