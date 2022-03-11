Тяжелые 2000 километров: как украинки с младенцем на руках добирались до Эстонии

Оксана, София и Вита, а также маленький Тимур неделю назад после более чем 2000 сложных километров прибыли в Эстонию. По прибытии они были напуганы и в смятении. Шесть дней спустя, в среду, когда репортер Sakala встретился с ними в доме местного предпринимателя Тоомаса Аавасалу в Сууре-Яани, они были спокойны.
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«Эстонцы здесь нас прекрасно приняли. Мы очень благодарны всем, кто нам помог. Мы скучаем по родине, но здесь сейчас безопаснее», — рассказала Оксана Логвинова, мать Софии, свекровь Виты и бабушка Тимура. Было принято решение бежать из Южного - портового города Одесса, поскольку там были бомбежки, постоянно срабатывали воздушные тревоги и обстановка накалялась все больше и больше.
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