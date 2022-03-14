Литва: инфляция и война повышают стоимость проекта Rail Baltica

«Инфляция не обошла стороной и Rail Baltica. На сегодняшний день у нас есть две основные проблемы с финансированием. Текущее финансирование, полученное на участк от Каунаса до Паневежиса в 2014-2020 годах, и уже сейчас выявляется явный рост цен по техническим проектам и сметам», — заявила Маскалёвене на прошлой неделе на заседании Комитета по экономике Сейма.

По ее словам, нынешний рост цен не последний, потому что война в Украине также повлияет на их новое повышение.

Она сообщила членам, что уже начались обсуждения с ЕК об увеличении финансирования проекта.

«Все три страны Балтии уже подали заявки на новый период финансирования 2021-2027 годов. Это огромная заявка, одна из крупнейших с точки зрения финансирования из Европейского инструмента инфраструктурных сетей (англ. Connecting Europe Facility, CEF)», — сказала Маскалёвене.

Литва вместе с Латвией, Эстонией и совместным предприятием трех стран RB Rail запрашивают на проект почти 1,5 млрд евро, из них только Литва - 686,7 млн. евро. По ее словам, решение ЕК о финансировании ожидается во второй половине текущего года.

С 2014 года общая поддержка Rail Baltica со стороны ЕС достигла более 950 млн евро, а вместе с национальными фондами - около 1,14 млрд евро. В июле 2020 года лидеры ЕС достигли политического соглашения о выделении еще 1,4 млрд евро. в новой финансовой перспективе для Rail Baltica.