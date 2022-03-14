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Тартуские пожарные пожертвовали Украине две машины повышенной проходимости

rus.postimees.ee
Тартуские пожарные пожертвовали Украине две машины повышенной проходимости
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Машина спасателей. Снимок иллюстративный.
Машина спасателей. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh

Общество добровольцев-пожарных в Тарту передало Украине через Спасательный союз две спасательные машины повышенной проходимости.

По словам вице-мэра Тарту Раймонда Тамма, в понедельник в первой половине дня трейлер с прицепом, на которых установлены две спасательные машины, отправился в путь на Украину. Украинским спасателям также будет передана в дар насосная станция, работающая от танкового мотора и способная выдавать до 110 литров воды в секунду. В комплекте к насосу прилагается километр пожарных рукавов.

«Тарту использовал такую технику во время борьбы с последствиями наводнения. Обе машины очень мощные и украинским спасателям они в это сложное время особенно пригодятся. С обществом добровольцев-пожарных мы договорились, что вместе пожертвованных Украине машин город предоставит эстонским пожарным другую спасательную технику», - добавил Раймонд Тамм.

Обслуживание перед отправкой машин и их доставку на Украину оплатил Спасательный союз Эстонии.

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