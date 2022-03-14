Тартуские пожарные пожертвовали Украине две машины повышенной проходимости

По словам вице-мэра Тарту Раймонда Тамма, в понедельник в первой половине дня трейлер с прицепом, на которых установлены две спасательные машины, отправился в путь на Украину. Украинским спасателям также будет передана в дар насосная станция, работающая от танкового мотора и способная выдавать до 110 литров воды в секунду. В комплекте к насосу прилагается километр пожарных рукавов.