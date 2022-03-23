"В балтийском регионе есть одно хранилище газа в Литве. Однако потребности четырех стран - Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы - больше вместимости этого терминала СПГ", - сказал член правления Eesti Gaas Рауль Котов в передаче "Кофе+".
Рауль Котов: без российского газа можно обойтись, но нужен терминал в Палдиски
Рауль Котов: без российского газа можно обойтись, но нужен терминал в Палдиски
По его словам, совсем заменить газ в Эстонии невозможно, но без российского газа можно обойтись, построив в балтийском регионе второй терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски, пишет Rus.ERR.
"Хранилище сжиженного газа в Палдиски может быть построено в конце года. Технически это возможно, но вопрос времени надо решить как можно быстрее", - отметил он.