У парламентской комиссии по борьбе с коррупцией будет новый председатель

Пресс-служба Рийгикогу сообщила, что бюро парламента подтвердило отставку Эдуарда Одинца с поста члена специальной комиссии по борьбе с коррупцией и назначение Рийны Сиккут членом специальной комиссии с 4 апреля.

Сиккут сказала Postimees, что рокировка осуществляется потому, что после недели без заседаний главой комитета планируется избрать бывшего министра здоровья и труда. "Посмотрим, выберут ли, но по договоренностям это место принадлежит соцдемам", - отметила она.

Необходимость рокировки была вызвана февральским конгрессом соцдемов, где Лаури Ляэнеметс победил на выборах председателя против Сиккут. Одинец также получил новую должность как кандидат на пост генерального секретаря Ляэнеметса.