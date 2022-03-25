Cпециальную комиссию Рийгикогу по борьбе с коррупцией возглавит cоциал-демократ Рийна Сиккут. После смены правительства в январе 2021 года и до сих пор комиссию возглавлял Эдуард Одинец.
У парламентской комиссии по борьбе с коррупцией будет новый председатель
Пресс-служба Рийгикогу сообщила, что бюро парламента подтвердило отставку Эдуарда Одинца с поста члена специальной комиссии по борьбе с коррупцией и назначение Рийны Сиккут членом специальной комиссии с 4 апреля.
Сиккут сказала Postimees, что рокировка осуществляется потому, что после недели без заседаний главой комитета планируется избрать бывшего министра здоровья и труда. "Посмотрим, выберут ли, но по договоренностям это место принадлежит соцдемам", - отметила она.
Необходимость рокировки была вызвана февральским конгрессом соцдемов, где Лаури Ляэнеметс победил на выборах председателя против Сиккут. Одинец также получил новую должность как кандидат на пост генерального секретаря Ляэнеметса.
«Как генеральный секретарь он уже весь в работе», — сказала Сиккут.