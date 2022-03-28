Кремль может ограничить въезд граждан Евросоюза в Россию

"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России", - заявил Лавров в понедельник на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Он напомнил, что в рамках ответа на недружественные действия ряда иностранных государств 15 марта уже были приняты поправки в законодательство, предусматривающие возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства; ранее такие меры могли приниматься только в отношении граждан США.