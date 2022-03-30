Эстония приняла более 25 000 военных беженцев из Украины

Эстонский совет помощи беженцам — единственный официальный партнер из Эстонии с разрешением на эвакуацию из Польши, он сотрудничает с PPA и EXPO в Польше. Совет помощи беженцам прекращает регулярные эвакуации из Польши 31 марта.

«Мы более месяца пользовались автобусами на пожертвованные средства. 25 февраля мы начали эвакуации по необходимости из Медыки, где на границе царил хаос и возможности попасть в крупные города практически отсутствовали. На пике работы мы отправляли 12 автобусов в день, на данный момент потребность сократилась до 3 автобусов, отправляющихся из Варшавы в день. Сейчас транспорт беженцев с погранпунктов в Варшаву организует польское государство, а оттуда можно попасть в Эстонию, например, регулярными линиями LuxExpress, Ecolines и Flixbus», - сообщает Совет помощи беженцам.

По состоянию на 29 марта Совет помощи беженцам поддержал 3997 семей, то есть около 12 000 человек. Поддержка составляет 2220 гривен (около 70 евро) на одного члена семьи. Потребности каждой семьи оценивают индивидуально, поддержку предоставляют преимущественно семьям, лишившимся дома или члена семьи, семьям, где кто-то пострадал в ходе военных действий или которые живут в так называемых изолированных городах.

По сообщению Совета помощи беженцам, главные регионы гуманитарного вмешательства — Донецкая, Луганская, Запорожская, Сумская, Харьковская, Киевская, Житомирская, Николаевская и Черниговская области. «Наша команда в Украине состоит из 16 человек, которые на повседневной основе занимаются оценкой потребности в помощи, передаче денежной помощи и мониторингом ситуации».

По сообщению ООН, денежная помощь по-прежнему остается лучшим способом за исключением некоторых регионов, где больше не работают рынки. Совет помощи беженцам также передает больницам медицинское оборудование, продукты питания и прочее необходимое (например, генераторы), на данный момент поддержку получили больницы Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Черниговской областей. Гуманитарную помощь в сотрудничестве с украинской транспортной компанией также отправили в Николаев, который является одним из самых критических регионов. Совет помощи беженцам также доставил 900 одеял и прочие предметы первой необходимости в бомбоубежища в Запорожье и Харькове.

В базе данных Совета помощи беженцам более 3000 предложений жилья от частных лиц и предприятий, а также сотни других предложений сотрудничества. 405 предложения помощи уже переданы прибывшим из Украины семьям.

Совету помощи беженцам поступило более 4,4 млн евро пожертвований, в том числе целевых пожертвований на организацию эвакуации и деятельности внутри Эстонии. В том числе 820 000 евро уже потратили на гуманитарную помощь в Украине, а около 535 000 евро на организацию эвакуации. «Сейчас мы можем оказывать гуманитарную помощь в среднем 250 семьям в день (дневные затраты составляют около 50 000 евро), на этой неделе планируется поднять этот показатель в среднем до 300 семей».

Совет помощи беженцам пояснил, что из-за уязвимого состояния банковской системы Украины и необходимости следить за колебанием гривны переводит на украинский счет по 200-300 000 евро.